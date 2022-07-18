https://ria.ru/20220718/mariupol-1803196426.html

Итоги следствия по взрыву в театре Мариуполя скоро озвучат, заявил источник

Итоги следствия по взрыву в театре Мариуполя скоро озвучат, заявил источник - РИА Новости, 18.07.2022

Итоги следствия по взрыву в театре Мариуполя скоро озвучат, заявил источник

Результаты расследования по делу о взрыве в драмтеатре Мариуполя, полностью опровергающие версию Киева о "российском авиаударе", будут официально представлены в РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:30

2022-07-18T13:30

2022-07-18T13:30

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

россия

войска воздушно-космической обороны

в мире

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Результаты расследования по делу о взрыве в драмтеатре Мариуполя, полностью опровергающие версию Киева о "российском авиаударе", будут официально представлены в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.Министерство информации Донецкой Народной Республики ранее в понедельник заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск."В ближайшие дни будут озвучены результаты расследования по взрыву в драмтеатре Мариуполя. Следствие располагает данными, которые полностью опровергают украинскую версию о якобы авиаударе ВКС РФ по зданию театра", - сказал собеседник агентства.По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

https://ria.ru/20220612/teatr-1794912106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, донецкая народная республика, россия, войска воздушно-космической обороны, в мире