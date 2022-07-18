Итоги следствия по взрыву в театре Мариуполя скоро озвучат, заявил источник
Источник: следствие опровергло версию о российском авиаударе по драмтеатру Мариуполя
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разбор завалов на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Результаты расследования по делу о взрыве в драмтеатре Мариуполя, полностью опровергающие версию Киева о "российском авиаударе", будут официально представлены в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.
Министерство информации Донецкой Народной Республики ранее в понедельник заявило, что расследование дела о подрыве драмтеатра в Мариуполе подтверждает вину украинских войск.
По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
12 июня, 16:21Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября