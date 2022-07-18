https://ria.ru/20220718/marburg-1803153828.html

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию - РИА Новости, 18.07.2022

Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию

Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:22

2022-07-18T11:22

2022-07-18T11:56

общество

россия

гана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926543_0:163:2874:1780_1920x0_80_0_0_bbfdac546e42cec86da416b7cb2522b0.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку."В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировали от 24 % до 88% в зависимости от штамма вируса и ведения случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, хотя не существует одобренных вакцин или противовирусных препаратов для лечения вируса, поддерживающая терапия и лечение конкретных симптомов повышает выживаемость. Проводится оценка ряда потенциальных лекарств, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220718/ospa-1803111704.html

россия

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, гана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)