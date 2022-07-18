https://ria.ru/20220718/marburg-1803153828.html
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию - РИА Новости, 18.07.2022
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию
Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:22
2022-07-18T11:22
2022-07-18T11:56
общество
россия
гана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку."В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировали от 24 % до 88% в зависимости от штамма вируса и ведения случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, хотя не существует одобренных вакцин или противовирусных препаратов для лечения вируса, поддерживающая терапия и лечение конкретных симптомов повышает выживаемость. Проводится оценка ряда потенциальных лекарств, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию, добавили в Роспотребнадзоре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, гана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:22 18.07.2022 (обновлено: 11:56 18.07.2022)
Роспотребнадзор оценил риск завоза лихорадки Марбург в Россию
Роспотребнадзор назвал риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимальным
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее служба здравоохранения Ганы
подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.
"В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией
и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне.
Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей, распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировали от 24 % до 88% в зависимости от штамма вируса и ведения случаев, уточнили в Роспотребнадзоре
.
По данным ведомства, хотя не существует одобренных вакцин или противовирусных препаратов для лечения вируса, поддерживающая терапия и лечение конкретных симптомов повышает выживаемость. Проводится оценка ряда потенциальных лекарств, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию, добавили в Роспотребнадзоре.