https://ria.ru/20220718/manturov-1803189871.html
Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера
Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера - РИА Новости, 18.07.2022
Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера
Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет курировать в кабмине вопросы промышленности, а также развитие атомной,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:02
2022-07-18T13:02
2022-07-18T17:46
денис мантуров
политика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет курировать в кабмине вопросы промышленности, а также развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин представил Мантурова в новом статусе. "Кандидатура (Мантурова - ред.) на пост заместителя председателя - министра промышленности и торговли была оперативно рассмотрена и утверждена депутатами Госдумы, в минувшую пятницу соответствующий указ подписал президент. Поздравляю", - сказал Мишустин."На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Осуществлять технологический и атомный надзор", - добавил глава правительства.Он напомнил, что в правительстве РФ все вице-премьеры дополнительно к свои отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. "За вами будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ", - сказал Мишустин, обращаясь к Мантурову.Премьер-министр попросил нового вице-премьера сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в УрФО субъектов и держать на контроле вопросы использования поступающих в эти регионы бюджетных ассигнований. "У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом", - заключил Мишустин.Премьер-министр утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. В ведение Мантурова также поступают вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройства государственной границы России. В должности вице-премьера он будет координировать деятельность Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в части вопросов ее участия в гособоронзаказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального медико-биологического агентства (также в части вопросов участия агентства в гособоронзаказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), "Росатома" и "Роскосмоса".
https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802855720.html
https://ria.ru/20220715/manturov-1802363282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, политика, михаил мишустин, россия
13:02 18.07.2022 (обновлено: 17:46 18.07.2022)
Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера
Мишустин: Мантуров как вице-премьер отвечает за промышленность и технологические отрасли
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет курировать в кабмине вопросы промышленности, а также развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
В понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин представил Мантурова в новом статусе. "Кандидатура (Мантурова - ред.) на пост заместителя председателя - министра промышленности и торговли была оперативно рассмотрена и утверждена депутатами Госдумы
, в минувшую пятницу соответствующий указ подписал президент. Поздравляю", - сказал Мишустин.
"На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей. Осуществлять технологический и атомный надзор", - добавил глава правительства.
Он напомнил, что в правительстве РФ
все вице-премьеры дополнительно к свои отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. "За вами будет закреплен промышленно-ориентированный Уральский федеральный округ", - сказал Мишустин, обращаясь к Мантурову.
Премьер-министр попросил нового вице-премьера сосредоточиться на повышении инвестиционной привлекательности входящих в УрФО субъектов и держать на контроле вопросы использования поступающих в эти регионы бюджетных ассигнований. "У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом", - заключил Мишустин.
Премьер-министр утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. В ведение Мантурова также поступают вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройства государственной границы России. В должности вице-премьера он будет координировать деятельность Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в части вопросов ее участия в гособоронзаказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального медико-биологического агентства (также в части вопросов участия агентства в гособоронзаказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), "Росатома" и "Роскосмоса".