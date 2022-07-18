https://ria.ru/20220718/makhinatsii-1803121277.html

На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами

На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами - РИА Новости, 18.07.2022

На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами

Уголовное дело за махинации с ковидными выплатами возбуждено на сотрудницу одной из больниц Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:05

2022-07-18T08:05

2022-07-18T08:05

происшествия

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело за махинации с ковидными выплатами возбуждено на сотрудницу одной из больниц Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СУСК."Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении одного из должностных лиц Смирныховской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемая трудоустроила водителем служебного автомобиля лечебного учреждения своего супруга. После чего она предоставила в Сахалинское отделение фонда социального страхования РФ табели использования рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных им нормативных смен с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что послужило основанием для необоснованного получения им специальной социальной выплаты.Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Смирныховского района. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.

https://realty.ria.ru/20220214/zastroyschik-1772778187.html

россия

сахалинская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалинская область