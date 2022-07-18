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На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами
На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами - РИА Новости, 18.07.2022
На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами
Уголовное дело за махинации с ковидными выплатами возбуждено на сотрудницу одной из больниц Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:05
2022-07-18T08:05
2022-07-18T08:05
происшествия
россия
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело за махинации с ковидными выплатами возбуждено на сотрудницу одной из больниц Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СУСК."Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении одного из должностных лиц Смирныховской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемая трудоустроила водителем служебного автомобиля лечебного учреждения своего супруга. После чего она предоставила в Сахалинское отделение фонда социального страхования РФ табели использования рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных им нормативных смен с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что послужило основанием для необоснованного получения им специальной социальной выплаты.Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Смирныховского района. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалинская область
На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за махинации с выплатами
На Сахалине возбудили дело на сотрудницу больницы за незаконные ковидные выплаты мужу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело за махинации с ковидными выплатами возбуждено на сотрудницу одной из больниц Сахалина, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СУСК.
"Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области
в отношении одного из должностных лиц Смирныховской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ
)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая трудоустроила водителем служебного автомобиля лечебного учреждения своего супруга. После чего она предоставила в Сахалинское отделение фонда социального страхования РФ табели использования рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных им нормативных смен с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что послужило основанием для необоснованного получения им специальной социальной выплаты.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Смирныховского района. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, расследование продолжается.