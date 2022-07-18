https://ria.ru/20220718/loo-1803129869.html
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов - РИА Новости, 18.07.2022
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов
Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:22
2022-07-18T09:22
2022-07-18T09:41
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля."Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад", - говорится в сообщении.Уточняется, что подтопления нет. В настоящее время на курорте продолжаются дожди. В пресс-службе краевого МЧС добавили, что в результате дождей произошло подтопление придомовой территории частного дома в Лоо и участка автодороги. При этом движение на трассе не перекрывалось.
https://ria.ru/20220711/reka-1801608552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край
09:22 18.07.2022 (обновлено: 09:41 18.07.2022)
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов
МЧС: в сочинском поселке Лоо из-за дождей река вышла из берегов
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля.
"Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подтопления нет. В настоящее время на курорте продолжаются дожди. В пресс-службе краевого МЧС добавили, что в результате дождей произошло подтопление придомовой территории частного дома в Лоо и участка автодороги. При этом движение на трассе не перекрывалось.