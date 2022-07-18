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В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов - РИА Новости, 18.07.2022
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В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов - РИА Новости, 18.07.2022
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов
Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:22
2022-07-18T09:41
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля."Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад", - говорится в сообщении.Уточняется, что подтопления нет. В настоящее время на курорте продолжаются дожди. В пресс-службе краевого МЧС добавили, что в результате дождей произошло подтопление придомовой территории частного дома в Лоо и участка автодороги. При этом движение на трассе не перекрывалось.
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происшествия, краснодарский край
09:22 18.07.2022 (обновлено: 09:41 18.07.2022)
 
В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов

МЧС: в сочинском поселке Лоо из-за дождей река вышла из берегов

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛюди идут во время дождя
Люди идут во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Люди идут во время дождя. Архивное фото
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля.
"Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подтопления нет. В настоящее время на курорте продолжаются дожди. В пресс-службе краевого МЧС добавили, что в результате дождей произошло подтопление придомовой территории частного дома в Лоо и участка автодороги. При этом движение на трассе не перекрывалось.
Последствия ливневых дождей в поселке Дагомыс
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В Сочи из-за ливней вышла из берегов река
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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