https://ria.ru/20220718/loo-1803129869.html

В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов

В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов - РИА Новости, 18.07.2022

В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов

Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:22

2022-07-18T09:22

2022-07-18T09:41

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды наблюдался в реке на территории сочинского посёлка Лоо в результате ливней, сейчас вода пошла на спад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля."Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад", - говорится в сообщении.Уточняется, что подтопления нет. В настоящее время на курорте продолжаются дожди. В пресс-службе краевого МЧС добавили, что в результате дождей произошло подтопление придомовой территории частного дома в Лоо и участка автодороги. При этом движение на трассе не перекрывалось.

https://ria.ru/20220711/reka-1801608552.html

краснодарский край

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край