https://ria.ru/20220718/lisitsa-1803308418.html

Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве

Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве - РИА Новости, 18.07.2022

Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве

Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Москве для врачей и пациентов онкологического центра имени Герцена, передает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:24

2022-07-18T19:24

2022-07-18T20:45

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Москве для врачей и пациентов онкологического центра имени Герцена, передает корреспондент РИА Новости.Почетными гостями благотворительного концерта стали главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если вы заглянете в "Википедию", то у вас будет написано (Валентина Лисица, – Прим. ред.) – американская пианистка, потом будет написано, что она уроженка Киева, и вот эти два роковых обстоятельства ей сейчас очень мешают в России", – сказал Киселев перед началом концерта.По его словам, из-за этих обстоятельств у пианистки сейчас нет концертов, хотя она выступала на лучших площадках мира с лучшими оркестрами. При этом сама Лисица рассказала, что имеет гражданство России, ДНР, Украины и США."Первый концерт в России она дала на улице, потому что я спустил пианино свое, и во дворе вместе просто, как уличные музыканты, с ней выступали. Я Андрею Дмитриевичу (Каприну, – Прим. ред.) предложил: "Давайте Валя у вас выступит и для врачей, и пациентов центра, и мы таким образом поддержим вас", – рассказал Киселев.Каприн в свою очередь заявил, что такие концерты станут традицией. "Дмитрий Константинович всегда вносит в программу нашей жизни, нашего института, живую такую струю, струю жизнеобеспечения. Мы здесь боремся за жизнь и сами понимаем, что такое жизнь, и мы ее очень любим. Жизнь нельзя не любить без картин, без творчества", – подчеркнул Каприн.Пианистка сыграла на концерте произведения Рахманинова, Шопена и Листа."В основном это романтическая музыка, как говорится, для души. Рахманинов – это музыка, которая трогает душу любого человека, не оставляет равнодушным. Шопен – это тоже действительно великий романтический композитор, который не заставляет думать, а заставляет именно чувствовать. Я хотела, чтобы люди на этот час программы действительно погрузились, отстранились от дневных забот, от каких-то дум и просто насладились прекрасной музыкой", – сказала Лисица РИА Новости.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, дмитрий киселев, валентина лисица, андрей каприн, онкология, музыка