https://ria.ru/20220718/lisitsa-1803308418.html
Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве
Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве - РИА Новости, 18.07.2022
Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве
Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Москве для врачей и пациентов онкологического центра имени Герцена, передает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:24
2022-07-18T19:24
2022-07-18T20:45
культура
культура
новости культуры
дмитрий киселев
валентина лисица
андрей каприн
онкология
музыка
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Москве для врачей и пациентов онкологического центра имени Герцена, передает корреспондент РИА Новости.Почетными гостями благотворительного концерта стали главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если вы заглянете в "Википедию", то у вас будет написано (Валентина Лисица, – Прим. ред.) – американская пианистка, потом будет написано, что она уроженка Киева, и вот эти два роковых обстоятельства ей сейчас очень мешают в России", – сказал Киселев перед началом концерта.По его словам, из-за этих обстоятельств у пианистки сейчас нет концертов, хотя она выступала на лучших площадках мира с лучшими оркестрами. При этом сама Лисица рассказала, что имеет гражданство России, ДНР, Украины и США."Первый концерт в России она дала на улице, потому что я спустил пианино свое, и во дворе вместе просто, как уличные музыканты, с ней выступали. Я Андрею Дмитриевичу (Каприну, – Прим. ред.) предложил: "Давайте Валя у вас выступит и для врачей, и пациентов центра, и мы таким образом поддержим вас", – рассказал Киселев.Каприн в свою очередь заявил, что такие концерты станут традицией. "Дмитрий Константинович всегда вносит в программу нашей жизни, нашего института, живую такую струю, струю жизнеобеспечения. Мы здесь боремся за жизнь и сами понимаем, что такое жизнь, и мы ее очень любим. Жизнь нельзя не любить без картин, без творчества", – подчеркнул Каприн.Пианистка сыграла на концерте произведения Рахманинова, Шопена и Листа."В основном это романтическая музыка, как говорится, для души. Рахманинов – это музыка, которая трогает душу любого человека, не оставляет равнодушным. Шопен – это тоже действительно великий романтический композитор, который не заставляет думать, а заставляет именно чувствовать. Я хотела, чтобы люди на этот час программы действительно погрузились, отстранились от дневных забот, от каких-то дум и просто насладились прекрасной музыкой", – сказала Лисица РИА Новости.
https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, дмитрий киселев, валентина лисица, андрей каприн, онкология, музыка
19:24 18.07.2022 (обновлено: 20:45 18.07.2022)
Пианистка Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра в Москве
Валентина Лисица выступила для врачей и пациентов онкоцентра им. Герцена в Москве
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Москве для врачей и пациентов онкологического центра имени Герцена, передает корреспондент РИА Новости.
Почетными гостями благотворительного концерта стали главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
1 из 4
Валентина Лисица в институте им. Герцена
2 из 4
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн
4 из 4
Благотворительный концерт Валентины Лисицы в институте им. Герцена
1 из 4
Валентина Лисица в институте им. Герцена
2 из 4
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн
4 из 4
Благотворительный концерт Валентины Лисицы в институте им. Герцена
"Если вы заглянете в "Википедию", то у вас будет написано (Валентина Лисица, – Прим. ред.) – американская пианистка, потом будет написано, что она уроженка Киева, и вот эти два роковых обстоятельства ей сейчас очень мешают в России", – сказал Киселев перед началом концерта.
По его словам, из-за этих обстоятельств у пианистки сейчас нет концертов, хотя она выступала на лучших площадках мира с лучшими оркестрами. При этом сама Лисица рассказала, что имеет гражданство России, ДНР, Украины и США.
"Первый концерт в России она дала на улице, потому что я спустил пианино свое, и во дворе вместе просто, как уличные музыканты, с ней выступали. Я Андрею Дмитриевичу (Каприну, – Прим. ред.) предложил: "Давайте Валя у вас выступит и для врачей, и пациентов центра, и мы таким образом поддержим вас", – рассказал Киселев.
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Благотворительный концерт Валентины Лисицы
2 из 5
Слушатели на благотворительном концерте в институте им. Герцена
3 из 5
Концерт Валентины Лисицы в институте им. Герцена
4 из 5
Благотворительный концерт в институте им. Герцена.
1 из 5
Благотворительный концерт Валентины Лисицы
2 из 5
Слушатели на благотворительном концерте в институте им. Герцена
3 из 5
Концерт Валентины Лисицы в институте им. Герцена
4 из 5
Благотворительный концерт в институте им. Герцена.
Каприн в свою очередь заявил, что такие концерты станут традицией. "Дмитрий Константинович всегда вносит в программу нашей жизни, нашего института, живую такую струю, струю жизнеобеспечения. Мы здесь боремся за жизнь и сами понимаем, что такое жизнь, и мы ее очень любим. Жизнь нельзя не любить без картин, без творчества", – подчеркнул Каприн.
Пианистка сыграла на концерте произведения Рахманинова, Шопена и Листа.
"В основном это романтическая музыка, как говорится, для души. Рахманинов – это музыка, которая трогает душу любого человека, не оставляет равнодушным. Шопен – это тоже действительно великий романтический композитор, который не заставляет думать, а заставляет именно чувствовать. Я хотела, чтобы люди на этот час программы действительно погрузились, отстранились от дневных забот, от каких-то дум и просто насладились прекрасной музыкой", – сказала Лисица РИА Новости.