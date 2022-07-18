На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов
На Кубани с начала 2022 года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов
Деревья. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона.
"Такие территории появились в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске", - говорится в сообщении. Отмечается, что на краевом совещании в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев поручил усилить работу по формированию "зеленых щитов" крупных населенных пунктов.
"Перед нами стоит важная задача – выполнить поручение президента о создании лесопарковых зеленых поясов городских поселений. На сегодняшний день в крае 11 таких природных территорий на площади 2600 гектаров. Необходимо существенно увеличить их количество, продолжать формировать новые "зеленые щиты". Это ценный ресурс, который важен для жителей городов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Ранее лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Горячем Ключе, Армавире, поселках Псебай и Мостовском. В 2022 году – в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске.
Общая площадь лесопарковых зеленых поясов Краснодарского края увеличилась на 1,6 тысячи гектаров. Сейчас идет доработка направленных в Общественную палату ходатайств, касающихся зеленых поясов Горячего Ключа, Армавира, Новокубанска и поселка Мостовской.
Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности.