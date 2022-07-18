https://ria.ru/20220718/lesoparki-1803309365.html

На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов

На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов - РИА Новости, 18.07.2022

На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов

На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:55

2022-07-18T18:55

2022-07-18T18:55

краснодарский край

общество

абинск

крымск

армавир

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона."Перед нами стоит важная задача – выполнить поручение президента о создании лесопарковых зеленых поясов городских поселений. На сегодняшний день в крае 11 таких природных территорий на площади 2600 гектаров. Необходимо существенно увеличить их количество, продолжать формировать новые "зеленые щиты". Это ценный ресурс, который важен для жителей городов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Ранее лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Горячем Ключе, Армавире, поселках Псебай и Мостовском. В 2022 году – в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске.Общая площадь лесопарковых зеленых поясов Краснодарского края увеличилась на 1,6 тысячи гектаров. Сейчас идет доработка направленных в Общественную палату ходатайств, касающихся зеленых поясов Горячего Ключа, Армавира, Новокубанска и поселка Мостовской.Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности.

https://ria.ru/20220718/promyshlennost-1803308002.html

абинск

крымск

армавир

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общество, абинск, крымск, армавир, вениамин кондратьев