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На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов - РИА Новости, 18.07.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220718/lesoparki-1803309365.html
На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов
На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов - РИА Новости, 18.07.2022
На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов
На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:55
2022-07-18T18:55
краснодарский край
общество
абинск
крымск
армавир
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона."Перед нами стоит важная задача – выполнить поручение президента о создании лесопарковых зеленых поясов городских поселений. На сегодняшний день в крае 11 таких природных территорий на площади 2600 гектаров. Необходимо существенно увеличить их количество, продолжать формировать новые "зеленые щиты". Это ценный ресурс, который важен для жителей городов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Ранее лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Горячем Ключе, Армавире, поселках Псебай и Мостовском. В 2022 году – в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске.Общая площадь лесопарковых зеленых поясов Краснодарского края увеличилась на 1,6 тысячи гектаров. Сейчас идет доработка направленных в Общественную палату ходатайств, касающихся зеленых поясов Горячего Ключа, Армавира, Новокубанска и поселка Мостовской.Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности.
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общество, абинск, крымск, армавир, вениамин кондратьев
18:55 18.07.2022
 
На Кубани создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов

На Кубани с начала 2022 года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. На Кубани с начала текущего года создали лесопарковые зеленые пояса четырех городов, сообщает администрация региона.
"Такие территории появились в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске", - говорится в сообщении. Отмечается, что на краевом совещании в понедельник губернатор края Вениамин Кондратьев поручил усилить работу по формированию "зеленых щитов" крупных населенных пунктов.
"Перед нами стоит важная задача – выполнить поручение президента о создании лесопарковых зеленых поясов городских поселений. На сегодняшний день в крае 11 таких природных территорий на площади 2600 гектаров. Необходимо существенно увеличить их количество, продолжать формировать новые "зеленые щиты". Это ценный ресурс, который важен для жителей городов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Ранее лесопарковые пояса создали в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Горячем Ключе, Армавире, поселках Псебай и Мостовском. В 2022 году – в Абинске, Крымске, Курганинске и Кореновске.
Общая площадь лесопарковых зеленых поясов Краснодарского края увеличилась на 1,6 тысячи гектаров. Сейчас идет доработка направленных в Общественную палату ходатайств, касающихся зеленых поясов Горячего Ключа, Армавира, Новокубанска и поселка Мостовской.
Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности.
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