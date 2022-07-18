https://ria.ru/20220718/lekarstva-1803263855.html

Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств

Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств

Президент РФ Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:55

общество

владимир путин

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

михаил мурашко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств в РФ."Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки, я прошу назвать когда, будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет. А в зависимости от результатов этого эксперимента мы с вами вместе решим, доложите председателю и решите, дальше расширять этот эксперимент или нет", - подчеркнул Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Мурашко во время заседания сообщил Путину, что проект закона был подготовлен министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа". Мурашко уточнил, что в Минэке запланировано согласительное совещание со всеми ФОИВами. "Этот проект закона министерством экономики подготовлен, он соответственно должен быть согласован всеми и поступить в Государственную Думу", - сказал министр.

https://ria.ru/20220707/lekarstva-1800929940.html

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общество, владимир путин, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, михаил мурашко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)