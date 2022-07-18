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Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств
Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:43
2022-07-18T16:55
общество
владимир путин
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
михаил мурашко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств в РФ."Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки, я прошу назвать когда, будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет. А в зависимости от результатов этого эксперимента мы с вами вместе решим, доложите председателю и решите, дальше расширять этот эксперимент или нет", - подчеркнул Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Мурашко во время заседания сообщил Путину, что проект закона был подготовлен министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа". Мурашко уточнил, что в Минэке запланировано согласительное совещание со всеми ФОИВами. "Этот проект закона министерством экономики подготовлен, он соответственно должен быть согласован всеми и поступить в Государственную Думу", - сказал министр.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, михаил мурашко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
16:43 18.07.2022 (обновлено: 16:55 18.07.2022)
 
Путин призвал апробировать электронную продажу рецептурных лекарств

Путин призвал Минздрав провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа лекарств в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко довести до конца работу по проекту закона и провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств в РФ.
"Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому все-таки давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов в какие-то сроки, я прошу назвать когда, будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет. А в зависимости от результатов этого эксперимента мы с вами вместе решим, доложите председателю и решите, дальше расширять этот эксперимент или нет", - подчеркнул Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Мурашко во время заседания сообщил Путину, что проект закона был подготовлен министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа". Мурашко уточнил, что в Минэке запланировано согласительное совещание со всеми ФОИВами. "Этот проект закона министерством экономики подготовлен, он соответственно должен быть согласован всеми и поступить в Государственную Думу", - сказал министр.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:03
Регионам дополнительно выделят свыше миллиарда рублей на лекарства
 
ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияМихаил МурашкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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