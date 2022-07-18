https://ria.ru/20220718/lager-1803232674.html
В Кузбассе детский лагерь досрочно закрыл сезон после вспышки инфекции
В Кузбассе детский лагерь досрочно закрыл сезон после вспышки инфекции - РИА Новости, 18.07.2022
В Кузбассе детский лагерь досрочно закрыл сезон после вспышки инфекции
Детский лагерь санатория "Танай" в селе Ваганово Кемеровской области досрочно прекратил третий сезон отдыха после того, как 20 детей обратились с жалобами на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:12
2022-07-18T15:12
2022-07-18T15:13
происшествия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
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НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Детский лагерь санатория "Танай" в селе Ваганово Кемеровской области досрочно прекратил третий сезон отдыха после того, как 20 детей обратились с жалобами на боль в животе, в лагере работает Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости представитель руководства санатория."В связи с выявлением детей, находящихся на отдыхе в детском лагере и обратившихся с жалобами на боли в животе, руководством предприятия принято решение о досрочном прекращении третьего сезона", - сообщил собеседник агентства.Он пояснил, что всего почувствовали себя плохо 20 детей, состояние у всех разное, но в большинстве - легкой степени тяжести.Руководство лагеря сообщило о произошедшем в Роспотребнадзор, специалисты которого выявляют очаг инфекции и причины ее возникновения, в лагере взяты необходимые пробы. В ближайшее время во всех помещениях и на территории курорта организуют дезинфекцию."Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе, оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора все отдыхающие на данный момент доставлены домой. Руководство предприятия приносит свои извинения за произошедшую ситуацию. За недопоставленную услугу будет произведен перерасчет", - добавили в санатории.
https://ria.ru/20220705/infektsiya-1800450418.html
https://ria.ru/20220623/putevka-1797605411.html
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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область
15:12 18.07.2022 (обновлено: 15:13 18.07.2022)
В Кузбассе детский лагерь досрочно закрыл сезон после вспышки инфекции
Детский лагерь в Кемеровской области досрочно закрылся из-за вспышки инфекции
НОВОСИБИРСК, 18 июл – РИА Новости. Детский лагерь санатория "Танай" в селе Ваганово Кемеровской области досрочно прекратил третий сезон отдыха после того, как 20 детей обратились с жалобами на боль в животе, в лагере работает Роспотребнадзор, сообщил РИА Новости представитель руководства санатория.
"В связи с выявлением детей, находящихся на отдыхе в детском лагере и обратившихся с жалобами на боли в животе, руководством предприятия принято решение о досрочном прекращении третьего сезона", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что всего почувствовали себя плохо 20 детей, состояние у всех разное, но в большинстве - легкой степени тяжести.
Руководство лагеря сообщило о произошедшем в Роспотребнадзор
, специалисты которого выявляют очаг инфекции и причины ее возникновения, в лагере взяты необходимые пробы. В ближайшее время во всех помещениях и на территории курорта организуют дезинфекцию.
"Детям, обратившимся с жалобами на боли в животе, оказана вся необходимая медицинская помощь. После осмотра специалистами Роспотребнадзора все отдыхающие на данный момент доставлены домой. Руководство предприятия приносит свои извинения за произошедшую ситуацию. За недопоставленную услугу будет произведен перерасчет", - добавили в санатории.