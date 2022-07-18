https://ria.ru/20220718/krym-1803289205.html

В Крыму заявили, что на Украине воспринимают ВС России как миротворцев

В Крыму заявили, что на Украине воспринимают ВС России как миротворцев - РИА Новости, 18.07.2022

В Крыму заявили, что на Украине воспринимают ВС России как миротворцев

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский народ воспринимает российских солдат как миротворцев, а украинских военных жутко боится. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:42

2022-07-18T17:42

2022-07-18T18:01

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинский народ воспринимает российских солдат как миротворцев, а украинских военных жутко боится."Украинский народ воспринимает российских солдат как добряков и миротворцев. А своих жутко, до животного страха, боится. Потому что там расправа происходит мгновенно", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, если украинские военные только узнают, что человек как-то связан с Россией, или симпатизирует ей, то моментально расстреливают."Их карательная система выстроена на внесудебных расправах, произволе, полной беззащитности людей и безнаказанности карателей", - подчеркнул Константинов.По его словам, даже жители Херсонской и освобожденной части Запорожской областей, которые сейчас проводят организационную работу по подготовке референдума о вхождении в состав России, говорят, что для обеспечения безопасности его проведения российским войскам нужно взять Николаев."Тогда к ним не прилетит ничего, страха, что вернется Украина, у людей не станет, и они смогут свободно самоопределиться. Таким образом, наши войска рассматриваются как гаранты свободного волеизъявления, а украинские - как фактор, который ему активно противодействует",- подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220718/voennye-1803196180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

запорожская область

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в мире, владимир путин, украина, россия, запорожская область