https://ria.ru/20220718/krym-1803270189.html
Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры
Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2022
Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры
Крым принял необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:00
2022-07-18T17:00
2022-07-18T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
республика крым
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Крым принял необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". В ответ на это в России заявили, что мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует сокрушительный ответ."Наш мост действительно не дает им покоя. Даже сейчас, после освобождения сухопутного коридора в Крым, он для Киева остается символом неразрывной связи нашего полуострова с Россией. Отсюда и этот постоянный зубовный скрежет... Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры приняты", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, у киевского режима появилась новая любимая игрушка - американская РСЗО HIMARS. "Вот его представители и стали мысленно поражать им всё новые и новые цели. Это пройдёт, как прошло увлечение байрактарами и джавелинами. Но пока они ещё не наигрались в новое американское "вундерваффе", - подчеркнул Константинов.По его словам, крымчане не могут чувствовать себя спокойно, пока киевский режим имеет возможность наносить удары по населенным пунктам народных республик, освобожденным территориям или по приграничным областям России. "Для этого следует и завершить процесс демилитаризации как самой Украины, так и ее союзников, а также - продолжить усовершенствовать систему ПВО. И нет сомнений, что с этими задачами мы справимся в самое ближайшее время", - подчеркнул глава парламента.При этом Константинов отметил, что Крым надежно защищен уже сейчас. "Можно сказать даже, что степень нашей безопасности сейчас значительно выше, чем когда-либо с 2014 года", - написал глава парламента.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html
https://ria.ru/20220717/krym-1803027514.html
украина
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_85d24b0764fcd91010ba3ef396d0b75a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры
Спикер парламента Крыма Константинов: необходимые меры по защите инфраструктуры приняты
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Крым принял необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины
Вадим Скибицкий заявил, что Киев
может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович
заявил, что Украина
может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". В ответ на это в России
заявили, что мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует сокрушительный ответ.
"Наш мост действительно не дает им покоя. Даже сейчас, после освобождения сухопутного коридора в Крым, он для Киева остается символом неразрывной связи нашего полуострова с Россией. Отсюда и этот постоянный зубовный скрежет... Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры приняты", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, у киевского режима появилась новая любимая игрушка - американская РСЗО HIMARS. "Вот его представители и стали мысленно поражать им всё новые и новые цели. Это пройдёт, как прошло увлечение байрактарами и джавелинами. Но пока они ещё не наигрались в новое американское "вундерваффе", - подчеркнул Константинов.
По его словам, крымчане не могут чувствовать себя спокойно, пока киевский режим имеет возможность наносить удары по населенным пунктам народных республик, освобожденным территориям или по приграничным областям России. "Для этого следует и завершить процесс демилитаризации как самой Украины, так и ее союзников, а также - продолжить усовершенствовать систему ПВО. И нет сомнений, что с этими задачами мы справимся в самое ближайшее время", - подчеркнул глава парламента.
При этом Константинов отметил, что Крым надежно защищен уже сейчас. "Можно сказать даже, что степень нашей безопасности сейчас значительно выше, чем когда-либо с 2014 года", - написал глава парламента.