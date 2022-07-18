https://ria.ru/20220718/krym-1803270189.html

Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры

Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры - РИА Новости, 18.07.2022

Власти Крыма заявили, что сделали все для защиты инфраструктуры

Крым принял необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:00

2022-07-18T17:00

2022-07-18T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

республика крым

владимир константинов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Крым принял необходимые меры по защите инфраструктуры от внешних угроз, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". В ответ на это в России заявили, что мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует сокрушительный ответ."Наш мост действительно не дает им покоя. Даже сейчас, после освобождения сухопутного коридора в Крым, он для Киева остается символом неразрывной связи нашего полуострова с Россией. Отсюда и этот постоянный зубовный скрежет... Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры приняты", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, у киевского режима появилась новая любимая игрушка - американская РСЗО HIMARS. "Вот его представители и стали мысленно поражать им всё новые и новые цели. Это пройдёт, как прошло увлечение байрактарами и джавелинами. Но пока они ещё не наигрались в новое американское "вундерваффе", - подчеркнул Константинов.По его словам, крымчане не могут чувствовать себя спокойно, пока киевский режим имеет возможность наносить удары по населенным пунктам народных республик, освобожденным территориям или по приграничным областям России. "Для этого следует и завершить процесс демилитаризации как самой Украины, так и ее союзников, а также - продолжить усовершенствовать систему ПВО. И нет сомнений, что с этими задачами мы справимся в самое ближайшее время", - подчеркнул глава парламента.При этом Константинов отметил, что Крым надежно защищен уже сейчас. "Можно сказать даже, что степень нашей безопасности сейчас значительно выше, чем когда-либо с 2014 года", - написал глава парламента.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html

https://ria.ru/20220717/krym-1803027514.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр