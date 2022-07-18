https://ria.ru/20220718/krizis-1803107943.html

Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров

Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022

Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров

Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:53

2022-07-18T00:53

2022-07-18T00:53

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр добавил, что уже в начале 2000-х годах Вашингтон и Евросоюз стали открыто требовать от Киева определиться, с кем он: с Западом или Россией."С 2014 года Запад безоговорочно руководит приведенным им к власти через госпереворот русофобским режимом. Вывод (Владимира) Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума – тоже часть инсценировки. Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное – ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров: тогда – в конце марта – в диалоге вроде бы забрезжил свет, но Киев заставили сдать назад, использовав в том числе откровенно постановочный эпизод в Буче", - пояснил глава МИД РФ."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества (особо старался бывший британский премьер (Борис) Джонсон, а вместе с ним и многие другие пока еще действующие, но уже проявившие аналогичную неадекватность западные политики)", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1802051039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире