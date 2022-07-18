Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров
Глава МИД России Лавров заявил, что украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как "большая игра" по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще (Збигнев) Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой", - написал Лавров в своей статье для газеты "Известия".
"С 2014 года Запад безоговорочно руководит приведенным им к власти через госпереворот русофобским режимом. Вывод (Владимира) Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума – тоже часть инсценировки. Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное – ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров: тогда – в конце марта – в диалоге вроде бы забрезжил свет, но Киев заставили сдать назад, использовав в том числе откровенно постановочный эпизод в Буче", - пояснил глава МИД РФ.
"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества (особо старался бывший британский премьер (Борис) Джонсон, а вместе с ним и многие другие пока еще действующие, но уже проявившие аналогичную неадекватность западные политики)", - добавил Лавров.