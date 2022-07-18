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Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022
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Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров
Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022
Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров
Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:53
2022-07-18T00:53
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр добавил, что уже в начале 2000-х годах Вашингтон и Евросоюз стали открыто требовать от Киева определиться, с кем он: с Западом или Россией."С 2014 года Запад безоговорочно руководит приведенным им к власти через госпереворот русофобским режимом. Вывод (Владимира) Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума – тоже часть инсценировки. Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное – ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров: тогда – в конце марта – в диалоге вроде бы забрезжил свет, но Киев заставили сдать назад, использовав в том числе откровенно постановочный эпизод в Буче", - пояснил глава МИД РФ."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества (особо старался бывший британский премьер (Борис) Джонсон, а вместе с ним и многие другие пока еще действующие, но уже проявившие аналогичную неадекватность западные политики)", - добавил Лавров.
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россия, украина, в мире
00:53 18.07.2022
 
Украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров заявил, что украинский кризис похож на "большую игру" по сценарию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинский кризис предстает как "большая игра", а разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как "большая игра" по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще (Збигнев) Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой", - написал Лавров в своей статье для газеты "Известия".
Министр добавил, что уже в начале 2000-х годах Вашингтон и Евросоюз стали открыто требовать от Киева определиться, с кем он: с Западом или Россией.
"С 2014 года Запад безоговорочно руководит приведенным им к власти через госпереворот русофобским режимом. Вывод (Владимира) Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума – тоже часть инсценировки. Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное – ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров: тогда – в конце марта – в диалоге вроде бы забрезжил свет, но Киев заставили сдать назад, использовав в том числе откровенно постановочный эпизод в Буче", - пояснил глава МИД РФ.
"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе стали требовать от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества (особо старался бывший британский премьер (Борис) Джонсон, а вместе с ним и многие другие пока еще действующие, но уже проявившие аналогичную неадекватность западные политики)", - добавил Лавров.
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