https://ria.ru/20220718/kotenok-1803227513.html
В Белгороде спасли замурованного под землей котенка
В Белгороде спасли замурованного под землей котенка - РИА Новости, 18.07.2022
В Белгороде спасли замурованного под землей котенка
В Белгороде спасли котенка, который провел несколько дней под землей, где он оказался во время укладки тротуарной плитки рабочими. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:01
2022-07-18T15:01
2022-07-18T15:20
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. В Белгороде спасли котенка, который провел несколько дней под землей, где он оказался во время укладки тротуарной плитки рабочими.В соцсетях появилось видео, как мужчины разбирают тротуарную плитку и разрывают землю, чтобы достать кота. На протяжении всего видео слышно очень громкое мяуканье животного.Очевидцы сообщают в соцсетях, что во время укладки плитки на одной из улиц Белгорода котенок был замурован под землю. После того как все работы были закончены, местные жители начали слышать жалобное мяуканье из-под земли, люди обратились в полицию. Плитку разобрали и оказалось, что под ней сидел черный котенок. Он был очень истощен. Местные жители сообщают, что коту дали кличку Лаки. О дальнейшей судьбе кота пока ничего не известно.
https://ria.ru/20211008/kotenok-1753714724.html
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белгород, общество
15:01 18.07.2022 (обновлено: 15:20 18.07.2022)
В Белгороде спасли замурованного под землей котенка
Котенка, замурованного под землей во время укладки тротуарной плитки, спасли в Белгороде