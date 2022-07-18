https://ria.ru/20220718/kotenok-1803227513.html

В Белгороде спасли замурованного под землей котенка

В Белгороде спасли замурованного под землей котенка - РИА Новости, 18.07.2022

В Белгороде спасли замурованного под землей котенка

В Белгороде спасли котенка, который провел несколько дней под землей, где он оказался во время укладки тротуарной плитки рабочими. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:01

2022-07-18T15:01

2022-07-18T15:20

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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. В Белгороде спасли котенка, который провел несколько дней под землей, где он оказался во время укладки тротуарной плитки рабочими.В соцсетях появилось видео, как мужчины разбирают тротуарную плитку и разрывают землю, чтобы достать кота. На протяжении всего видео слышно очень громкое мяуканье животного.Очевидцы сообщают в соцсетях, что во время укладки плитки на одной из улиц Белгорода котенок был замурован под землю. После того как все работы были закончены, местные жители начали слышать жалобное мяуканье из-под земли, люди обратились в полицию. Плитку разобрали и оказалось, что под ней сидел черный котенок. Он был очень истощен. Местные жители сообщают, что коту дали кличку Лаки. О дальнейшей судьбе кота пока ничего не известно.

https://ria.ru/20211008/kotenok-1753714724.html

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