https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803219141.html

Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией

Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией - РИА Новости, 18.07.2022

Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией

Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:37

2022-07-18T14:37

2022-07-18T14:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

владимир путин

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса."Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.

https://ria.ru/20220715/vyplaty-1802861701.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19