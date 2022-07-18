https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803219141.html
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией - РИА Новости, 18.07.2022
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией
Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:37
2022-07-18T14:37
2022-07-18T14:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир путин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4ce0c88e0e780a759967e052cd57a37b.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса."Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.
https://ria.ru/20220715/vyplaty-1802861701.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e441e43c72197c517045d8be4c5803e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией
Президент Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией коронавируса
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса.
"Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.