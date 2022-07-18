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Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией - РИА Новости, 18.07.2022
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией
Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:37
2022-07-18T14:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир путин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса."Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19
14:37 18.07.2022
 
Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией

Президент Путин отметил высокий профессионализм медиков в борьбе с эпидемией коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм и самоотверженность медицинских работников в борьбе с эпидемией коронавируса.
"Еще раз хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
В частности, глава государства отметил снижение смертности в стране по итогам второго квартала 2022 года до уровня 2019 года.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 20:29
Минздрав сообщил о переформатировании выплат медикам
 
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