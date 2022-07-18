https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803155902.html
В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022
В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19
За сутки в России госпитализированы 575 человек с COVID-19, это на 18,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:32
2022-07-18T11:32
2022-07-18T11:37
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 575 человек с COVID-19, это на 18,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 18 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 575 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 регионах страны, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 23 регионах."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.В штабе рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Рост заболеваемости отмечен в 68 субъектах, в том числе в 22 регионах – больше, чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2531 человек, что на 1,9% больше в сравнении с 17 июля. "Выявлено 4548 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 18.07.2022 (обновлено: 11:37 18.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4548 новых случаев COVID-19, выздоровел 2531, умерли 35 человек
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 575 человек с COVID-19, это на 18,4% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 18 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 575 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 регионах страны, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 23 регионах.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.
В штабе рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Рост заболеваемости отмечен в 68 субъектах, в том числе в 22 регионах – больше, чем в среднем по стране.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2531 человек, что на 1,9% больше в сравнении с 17 июля. "Выявлено 4548 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.