https://ria.ru/20220718/koronavirus-1803155902.html

В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022

В России за сутки госпитализировали 575 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализированы 575 человек с COVID-19, это на 18,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:32

2022-07-18T11:32

2022-07-18T11:37

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 575 человек с COVID-19, это на 18,4% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 18 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 575 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 регионах страны, снижение - в 40, ситуация не изменилась в 23 регионах."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.В штабе рассказали, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Рост заболеваемости отмечен в 68 субъектах, в том числе в 22 регионах – больше, чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 2531 человек, что на 1,9% больше в сравнении с 17 июля. "Выявлено 4548 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии