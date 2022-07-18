20:56 18.07.2022 (обновлено: 22:43 18.07.2022)
Кольцов возглавил правительство Запорожской области
Бывший российский чиновник Кольцов возглавил правительство Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Кольцов — выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что очень важно для Запорожской области.
"Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что в области началось формирование правительства.
Кроме того, в Росмолодежи сообщили, что министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя ведомства.
Как указано на правительственном портале Вологодской области, Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 1996-м он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.