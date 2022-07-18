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Кольцов возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022
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Кольцов возглавил правительство Запорожской области
Кольцов возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022
Кольцов возглавил правительство Запорожской области
Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:56
2022-07-18T22:43
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запорожская область
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Кольцов — выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что очень важно для Запорожской области."Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", — подчеркнул Рогов.Он добавил, что в области началось формирование правительства.Кроме того, в Росмолодежи сообщили, что министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя ведомства.Как указано на правительственном портале Вологодской области, Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 1996-м он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, запорожская область, херсонская область , россия
20:56 18.07.2022 (обновлено: 22:43 18.07.2022)
 
Кольцов возглавил правительство Запорожской области

Бывший российский чиновник Кольцов возглавил правительство Запорожской области

© Фото : Антон Кольцов/VkontakteАнтон Кольцов
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Антон Кольцов/Vkontakte
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Кольцов — выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что очень важно для Запорожской области.
"Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что в области началось формирование правительства.
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Кроме того, в Росмолодежи сообщили, что министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя ведомства.
Как указано на правительственном портале Вологодской области, Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 1996-м он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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