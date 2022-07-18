https://ria.ru/20220718/koltsov-1803330519.html

Кольцов возглавил правительство Запорожской области

Кольцов возглавил правительство Запорожской области - РИА Новости, 18.07.2022

Кольцов возглавил правительство Запорожской области

Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:56

2022-07-18T20:56

2022-07-18T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Запорожскую область возглавил Антон Кольцов, сообщил РИА Новости член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Кольцов — выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС) и ранее работал в металлургической отрасли, что очень важно для Запорожской области."Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам", — подчеркнул Рогов.Он добавил, что в области началось формирование правительства.Кроме того, в Росмолодежи сообщили, что министром по молодежной политике Запорожской области стал Антон Тицкий, занимавший должность советника руководителя ведомства.Как указано на правительственном портале Вологодской области, Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце. В 1996-м он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220707/donbass-1801086645.html

https://ria.ru/20220718/petrikin-1803151135.html

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