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Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2022
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Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2022
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T04:53
2022-07-18T11:41
в мире
мид кнр
китай
ван и (политик)
украина
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ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто."Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что все стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Он также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
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в мире, мид кнр, китай, ван и (политик), украина
04:53 18.07.2022 (обновлено: 11:41 18.07.2022)
 
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса

Глава МИД Китая Ван И исключил бездействие по ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
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Ван И подчеркнул, что все стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Он также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
 
В миреМИД КНРКитайВан И (политик)Украина
 
 
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