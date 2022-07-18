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Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2022
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T04:53
2022-07-18T04:53
2022-07-18T11:41
в мире
мид кнр
китай
ван и (политик)
украина
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ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто."Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что все стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Он также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид кнр, китай, ван и (политик), украина
04:53 18.07.2022 (обновлено: 11:41 18.07.2022)
Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса
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