https://ria.ru/20220718/kitay-1803115609.html

Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса

Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса - РИА Новости, 18.07.2022

Китай отказался быть "безучастным зрителем" украинского кризиса

Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T04:53

2022-07-18T04:53

2022-07-18T11:41

в мире

мид кнр

китай

ван и (политик)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9f7a515bf4a21a84f9995bd2dad25b13.jpg

ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто."Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", — приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Ван И подчеркнул, что все стороны должны извлечь уроки из украинского кризиса. Он также призвал стороны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

https://ria.ru/20220713/bumerang-1802093574.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мид кнр, китай, ван и (политик), украина