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На Кипре пытаются восполнить потери от отсутствия российских туристов
На Кипре пытаются восполнить потери от отсутствия российских туристов - РИА Новости, 18.07.2022
На Кипре пытаются восполнить потери от отсутствия российских туристов
В этом году Кипр лишился 800 тысяч отдыхающих из России, пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:03
2022-07-18T17:03
2022-07-18T17:03
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АФИНЫ, 18 июл — РИА Новости. В этом году Кипр лишился 800 тысяч отдыхающих из России, пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса."Такие потери не восполняются в одночасье", — сказал Пердиос.Тем не менее, по его словам, благодаря своевременному планированию и экстренному плану действий удалось восполнить четверть, то есть привлечь около 200 тысяч путешественников из других стран. Как отметил министр, туристические прибытия на Кипр сейчас составляют 75 процентов от показателей 2019 года.Среди трудностей, с которыми пришлось столкнуться министерству, Пердиос назвал пандемию, вспышку штамма "омикрон" и события на Украине. Кипр, по его словам, сейчас движется в правильном направлении: постоянно совершенствует туристический продукт, открывает новые рынки, такие как Германия, Австрия, Израиль, Италия, Швейцария, Франция, скандинавские страны."По сравнению с прошлым, этот год намного лучше", — сказал Пердиос, добавив, что рекордным для отрасли стал допандемийный 2019-й, когда удалось принять четыре миллиона посетителей с минимальными проблемами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, кипр, турпоток, туризм, туристы, россия, пандемия
На Кипре пытаются восполнить потери от отсутствия российских туристов
Министр туризма Кипра назвал "большой потерей" отсутствие отдыхающих из России
АФИНЫ, 18 июл — РИА Новости. В этом году Кипр лишился 800 тысяч отдыхающих из России, пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса.
"Такие потери не восполняются в одночасье", — сказал Пердиос.
Тем не менее, по его словам, благодаря своевременному планированию и экстренному плану действий удалось восполнить четверть, то есть привлечь около 200 тысяч путешественников из других стран. Как отметил министр, туристические прибытия на Кипр сейчас составляют 75 процентов от показателей 2019 года.
Среди трудностей, с которыми пришлось столкнуться министерству, Пердиос назвал пандемию, вспышку штамма "омикрон" и события на Украине.
Кипр, по его словам, сейчас движется в правильном направлении: постоянно совершенствует туристический продукт, открывает новые рынки, такие как Германия, Австрия, Израиль, Италия, Швейцария, Франция, скандинавские страны.
"По сравнению с прошлым, этот год намного лучше", — сказал Пердиос, добавив, что рекордным для отрасли стал допандемийный 2019-й, когда удалось принять четыре миллиона посетителей с минимальными проблемами.