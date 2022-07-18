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Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным - РИА Новости, 18.07.2022
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Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным - РИА Новости, 18.07.2022
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему Владимиром Зеленским, назвал бывшего президента США... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:14
2022-07-18T17:14
новости культуры
стивен кинг
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему Владимиром Зеленским, назвал бывшего президента США Дональда Трампа ленивым и некомпетентным.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и заявили, что Украина благодарна США и президенту Джо Байдену за помощь, высказав опасение, что Трамп может снова стать главой Белого дома."Нет, все в этой стране устали от Дональда Трампа... Как лидер он был ленивый и некомпетентный. В этой стране есть политики – такие, как Дональд Трамп, которые становятся актерами перфоманса. Вы были актером перфоманса. Но вы делаете свою работу отлично", - заявил Кинг.
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новости культуры, стивен кинг, дональд трамп, сша
17:14 18.07.2022
 
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным

Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу назвал Трампа ленивым и некомпетентным

© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Elise Amendola, File
Американский писатель Стивен Кинг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему Владимиром Зеленским, назвал бывшего президента США Дональда Трампа ленивым и некомпетентным.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и заявили, что Украина благодарна США и президенту Джо Байдену за помощь, высказав опасение, что Трамп может снова стать главой Белого дома.
"Нет, все в этой стране устали от Дональда Трампа... Как лидер он был ленивый и некомпетентный. В этой стране есть политики – такие, как Дональд Трамп, которые становятся актерами перфоманса. Вы были актером перфоманса. Но вы делаете свою работу отлично", - заявил Кинг.
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Новости культурыСтивен КингДональд ТрампСША
 
 
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