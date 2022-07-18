https://ria.ru/20220718/king-1803275759.html
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным - РИА Новости, 18.07.2022
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему Владимиром Зеленским, назвал бывшего президента США... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:14
2022-07-18T17:14
2022-07-18T17:14
новости культуры
стивен кинг
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились ему Владимиром Зеленским, назвал бывшего президента США Дональда Трампа ленивым и некомпетентным.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и заявили, что Украина благодарна США и президенту Джо Байдену за помощь, высказав опасение, что Трамп может снова стать главой Белого дома."Нет, все в этой стране устали от Дональда Трампа... Как лидер он был ленивый и некомпетентный. В этой стране есть политики – такие, как Дональд Трамп, которые становятся актерами перфоманса. Вы были актером перфоманса. Но вы делаете свою работу отлично", - заявил Кинг.
https://ria.ru/20220519/prankery-1789515487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стивен кинг, дональд трамп, сша
Стивен Кинг назвал Трампа ленивым и некомпетентным
Стивен Кинг в интервью пранкерам Вовану и Лексусу назвал Трампа ленивым и некомпетентным