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В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/kherson-1803116428.html
В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник
В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник
Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:02
2022-07-18T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
украина
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ХЕРСОН, 18 июл — РИА Новости. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью и военная техника, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее собеседник агентства рассказал, что в том же месте, на юго-западе города, нашли схрон с оружием — двумя ПЗРК "Игла", гранатометом, взрывчаткой, гранатами и автоматами.По его словам, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, херсон, россия, украина
06:02 18.07.2022 (обновлено: 10:44 18.07.2022)
 
В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов, сообщил источник

В Херсоне вскрыли огневую точку украинских диверсантов для обстрела гуманитарных конвоев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ХЕРСОН, 18 июл — РИА Новости. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью и военная техника, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее собеседник агентства рассказал, что в том же месте, на юго-западе города, нашли схрон с оружием — двумя ПЗРК "Игла", гранатометом, взрывчаткой, гранатами и автоматами.

"Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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