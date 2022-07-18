Рейтинг@Mail.ru
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии - РИА Новости, 18.07.2022
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:05
2022-07-18T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство обороны украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803127140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aca436c9324984097765b5335a6a1feb.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.Ранее он заявил, что хакерская группа RaHDit и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте."Это плохая примета - работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает", - сказал хакер.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, были переданы компетентным органам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/agenty-1803120558.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ
"Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ
2022-07-18T08:05
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803127140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1adc262e8bb914f36329d43ca5914f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, министерство обороны украины, украина
08:05 18.07.2022 (обновлено: 09:20 18.07.2022)
 
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
Ранее он заявил, что хакерская группа RaHDit и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
"Это плохая примета - работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает", - сказал хакер.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, были переданы компетентным органам.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
07:25В России
Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской разведкой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство обороны УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала