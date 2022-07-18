https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html

Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии

Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии - РИА Новости, 18.07.2022

Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии

Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:05

2022-07-18T08:05

2022-07-18T09:20

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.Ранее он заявил, что хакерская группа RaHDit и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте."Это плохая примета - работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает", - сказал хакер.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, были переданы компетентным органам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/agenty-1803120558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ "Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ 2022-07-18T08:05 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство обороны украины, украина