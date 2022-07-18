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Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии - РИА Новости, 18.07.2022
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:05
2022-07-18T08:05
2022-07-18T09:20
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") наладили канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.Ранее он заявил, что хакерская группа RaHDit и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте."Это плохая примета - работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает", - сказал хакер.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, были переданы компетентным органам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220718/agenty-1803120558.html
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"Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ
"Наладили канал передачи данных" – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ
2022-07-18T08:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, министерство обороны украины, украина
08:05 18.07.2022 (обновлено: 09:20 18.07.2022)
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об украинской армии российским военным