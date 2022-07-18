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Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года - РИА Новости, 18.07.2022
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Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года
Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года - РИА Новости, 18.07.2022
Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года
Россия выступает за восстановление ядерной сделки по Ирану в конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией Совбеза ООН, сообщил во время брифинга РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:33
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владимир путин
россия
тегеран (город)
в мире
иран
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за восстановление ядерной сделки по Ирану в конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией Совбеза ООН, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он добавил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран во время встреч с иранскими коллегами будет обсуждаться ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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владимир путин, россия, тегеран (город), в мире, иран
16:33 18.07.2022 (обновлено: 16:37 18.07.2022)
 
Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года

Ушаков: Россия выступила за возобновление иранской ядерной сделки в конфигурации 2015 года

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе, Иран
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе, Иран - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за восстановление ядерной сделки по Ирану в конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией Совбеза ООН, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Россия выступает за восстановление ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией 2231 Совбеза ООН. Цель конечно снять ограничения на нормальное торгово-экономическое взаимодействия Ирана с внешним миром. Москва продолжит усилия на данном направлении", - сказал Ушаков.
Он добавил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран во время встреч с иранскими коллегами будет обсуждаться ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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