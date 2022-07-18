https://ria.ru/20220718/iran-1803258206.html

Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года

Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года - РИА Новости, 18.07.2022

Россия призвала восстановить иранскую ядерную сделку в формате 2015 года

Россия выступает за восстановление ядерной сделки по Ирану в конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией Совбеза ООН, сообщил во время брифинга РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:33

2022-07-18T16:33

2022-07-18T16:37

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иран

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает за восстановление ядерной сделки по Ирану в конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией Совбеза ООН, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Он добавил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран во время встреч с иранскими коллегами будет обсуждаться ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

https://ria.ru/20220613/blinken-1795090039.html

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владимир путин, россия, тегеран (город), в мире, иран