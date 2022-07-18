https://ria.ru/20220718/iran-1803251819.html
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана
Россия и Иран имеют планы вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства, сообщил во время брифинга помощник президента РФ... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:12
2022-07-18T16:12
2022-07-18T16:12
владимир путин
ибрахим раиси
россия
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в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Иран имеют планы вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков."Иран - важный партнёр России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень - уровень стратегического партнёрства. На этот счёт готовится новый межгосударственный договор", - рассказал Ушаков.В Кремле ранее подтвердили, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина состоятся переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, Турции Тайипом Эрдоганом, также Путин нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ибрахим раиси, россия, иран, тегеран (город), в мире
Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана
Помощник президента Ушаков: Россия и Иран хотят добиться стратегического партнерства