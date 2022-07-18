https://ria.ru/20220718/iran-1803251819.html

Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана

Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 18.07.2022

Ушаков рассказал о развитии отношений России и Ирана

Россия и Иран имеют планы вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства, сообщил во время брифинга помощник президента РФ... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:12

2022-07-18T16:12

2022-07-18T16:12

владимир путин

ибрахим раиси

россия

иран

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия и Иран имеют планы вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков."Иран - важный партнёр России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений. Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень - уровень стратегического партнёрства. На этот счёт готовится новый межгосударственный договор", - рассказал Ушаков.В Кремле ранее подтвердили, что президент России Владимир Путин поедет в Тегеран 19 июля. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина состоятся переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, Турции Тайипом Эрдоганом, также Путин нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html

россия

иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, ибрахим раиси, россия, иран, тегеран (город), в мире