https://ria.ru/20220718/iran-1803185940.html
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции
Основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:54
2022-07-18T12:54
2022-07-18T14:29
владимир путин
ибрахим раиси
али хаменеи
иран
турция
россия
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщили в Кремле, у Владимира Путина во время визита в Тегеран состоятся переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, также глава государства нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи."Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога", — сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".В Тегеране 19 июля пройдет встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса урегулирования в Сирии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ибрахим раиси, али хаменеи, иран, турция, россия, в мире
12:54 18.07.2022 (обновлено: 14:29 18.07.2022)
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции
Песков: Путин обсудит с президентами Ирана и Турции развитие торгово-экономических связей