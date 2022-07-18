https://ria.ru/20220718/iran-1803185940.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции - РИА Новости, 18.07.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентами Ирана и Турции

Основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:54

2022-07-18T12:54

2022-07-18T14:29

владимир путин

ибрахим раиси

али хаменеи

иран

турция

россия

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщили в Кремле, у Владимира Путина во время визита в Тегеран состоятся переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, также глава государства нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи."Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога", — сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".В Тегеране 19 июля пройдет встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса урегулирования в Сирии.

https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html

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иран

турция

россия

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Варвара Скокшина

владимир путин, ибрахим раиси, али хаменеи, иран, турция, россия, в мире