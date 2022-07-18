12:28 18.07.2022 (обновлено: 12:36 18.07.2022)
Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном
Пресс-секретарь президента Песков: договор о сотрудничестве с Ираном подпишут после правок
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что скоро. Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад, он общался со своим коллегой, и собственно, в середине июня месяца наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. И мы надеемся, что исходя из того, что ваш министр достаточно высоко оценил текст этого договора, который был сформулирован нами по результатам межведомственного согласования, мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном может быть заключен.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетил Тегеран с визитом, где обсудил с руководством страны ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, а также Украину, Сирию и двусторонние отношения.