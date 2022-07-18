https://ria.ru/20220718/iran-1803173359.html

Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном

Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 18.07.2022

Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном

Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:28

2022-07-18T12:28

2022-07-18T12:36

иран

россия

тегеран (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы надеемся, что скоро. Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад, он общался со своим коллегой, и собственно, в середине июня месяца наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. И мы надеемся, что исходя из того, что ваш министр достаточно высоко оценил текст этого договора, который был сформулирован нами по результатам межведомственного согласования, мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном может быть заключен.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетил Тегеран с визитом, где обсудил с руководством страны ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, а также Украину, Сирию и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803165497.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, тегеран (город), в мире