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Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 18.07.2022
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Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном
Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 18.07.2022
Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном
Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:28
2022-07-18T12:36
иран
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тегеран (город)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы надеемся, что скоро. Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад, он общался со своим коллегой, и собственно, в середине июня месяца наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. И мы надеемся, что исходя из того, что ваш министр достаточно высоко оценил текст этого договора, который был сформулирован нами по результатам межведомственного согласования, мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном может быть заключен.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетил Тегеран с визитом, где обсудил с руководством страны ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, а также Украину, Сирию и двусторонние отношения.
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иран, россия, тегеран (город), в мире
12:28 18.07.2022 (обновлено: 12:36 18.07.2022)
 
Песков рассказал о подготовке договора о сотрудничестве с Ираном

Пресс-секретарь президента Песков: договор о сотрудничестве с Ираном подпишут после правок

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном может быть подписан вскоре после правок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что скоро. Наш министр иностранных дел господин Лавров был в Тегеране месяц назад, он общался со своим коллегой, и собственно, в середине июня месяца наш вариант текста этого всеобъемлющего договора передали иранской стороне. И мы надеемся, что исходя из того, что ваш министр достаточно высоко оценил текст этого договора, который был сформулирован нами по результатам межведомственного согласования, мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого был показан телеканалом "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда всеобъемлющий договор о стратегическом сотрудничестве между РФ и Ираном может быть заключен.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетил Тегеран с визитом, где обсудил с руководством страны ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, а также Украину, Сирию и двусторонние отношения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:08
Россия и Иран могут минимизировать последствия санкций, заявил Песков
 
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