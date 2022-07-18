https://ria.ru/20220718/iran-1803171945.html

В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков

В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков

Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:26

2022-07-18T12:26

2022-07-18T12:26

в мире

иран

россия

турция

владимир путин

сирия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс сирийского урегулирования Россия, Иран и Турция - это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20220716/oon-1802949149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, турция, владимир путин, сирия