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В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
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В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков
Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:26
2022-07-18T12:26
в мире
иран
россия
турция
владимир путин
сирия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс сирийского урегулирования Россия, Иран и Турция - это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
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в мире, иран, россия, турция, владимир путин, сирия
12:26 18.07.2022
 
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин обсудит в Иране процесс сирийского урегулирования

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс сирийского урегулирования Россия, Иран и Турция - это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
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