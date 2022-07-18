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В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков
Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:26
2022-07-18T12:26
2022-07-18T12:26
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россия
турция
владимир путин
сирия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Процесс сирийского урегулирования будет в основе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран в рамках трехсторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Процесс сирийского урегулирования Россия, Иран и Турция - это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность и единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, турция, владимир путин, сирия
В Иране пройдут переговоры по сирийскому урегулированию, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин обсудит в Иране процесс сирийского урегулирования