В Кремле назвали Иран другом и партнером России

"Иран - это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия24".