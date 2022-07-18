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В Кремле назвали Иран другом и партнером России - РИА Новости, 18.07.2022
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В Кремле назвали Иран другом и партнером России
В Кремле назвали Иран другом и партнером России - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле назвали Иран другом и партнером России
Иран - друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:05
2022-07-18T12:21
россия
иран
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иран - друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех областях - политической, дипломатической координации, экономического взаимодействия", - добавил он.Президент России Владимир Путин посетит Иран с визитом 19 июля.
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россия, иран, в мире, дмитрий песков, владимир путин
12:05 18.07.2022 (обновлено: 12:21 18.07.2022)
 
В Кремле назвали Иран другом и партнером России

Пресс-секретарь президента Песков назвал Иран другом и партнером России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иран - друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Иран - это наш друг и партнер. И действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаем им большое значение. Отрадно, что президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения", - сказал он в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия24".

"В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех областях - политической, дипломатической координации, экономического взаимодействия", - добавил он.
Президент России Владимир Путин посетит Иран с визитом 19 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
10:07
Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет
 
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