https://ria.ru/20220718/iran-1803164813.html
В Кремле назвали Иран другом и партнером России
В Кремле назвали Иран другом и партнером России - РИА Новости, 18.07.2022
В Кремле назвали Иран другом и партнером России
Иран - друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:05
2022-07-18T12:05
2022-07-18T12:21
россия
иран
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Иран - друг и партнер России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В последние месяцы, в последние несколько лет приданы дополнительные импульсы во всех областях - политической, дипломатической координации, экономического взаимодействия", - добавил он.Президент России Владимир Путин посетит Иран с визитом 19 июля.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803136518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, дмитрий песков, владимир путин
12:05 18.07.2022 (обновлено: 12:21 18.07.2022)
В Кремле назвали Иран другом и партнером России
Пресс-секретарь президента Песков назвал Иран другом и партнером России