https://ria.ru/20220718/internet-1803276961.html

Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету

Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету - РИА Новости, 18.07.2022

Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету

Операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:18

2022-07-18T17:18

2022-07-18T17:18

технологии

россия

интернет

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."При текущем росте интернет-трафика нам необходимо к 2030 году гарантировать подключение всех многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч на скорости 10 Гбит в секунду. Это дополнительные серьезные инвестиции операторов связи, и здесь нам нужны меры стимулирования. Мы предлагаем льготные кредиты для операторов под установку российского оборудования и бесплатное размещение оборудования в самих домах", - сказал Чернышенко.Он напомнил, что в прошлом году к мобильной связи были подключены все поселения с количеством жителей от 250 до 500 человек. "Теперь почти 14 тысяч таких поселений имеют точки доступа Wi-Fi, а в 1200 построены базовые станции", - отметил вице-премьер.Однако, по его словам, в России до сих пор остаются территории, где проживают "десятки тысяч" человек, но прокладка куда волоконно-оптических линий связи очень дорогостояща, и пока механизм финансирования таких проектов отсутствует.

https://ria.ru/20220629/internet-1798950380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, интернет, дмитрий чернышенко