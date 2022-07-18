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Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету
Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету - РИА Новости, 18.07.2022
Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету
Операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:18
2022-07-18T17:18
2022-07-18T17:18
технологии
россия
интернет
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."При текущем росте интернет-трафика нам необходимо к 2030 году гарантировать подключение всех многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч на скорости 10 Гбит в секунду. Это дополнительные серьезные инвестиции операторов связи, и здесь нам нужны меры стимулирования. Мы предлагаем льготные кредиты для операторов под установку российского оборудования и бесплатное размещение оборудования в самих домах", - сказал Чернышенко.Он напомнил, что в прошлом году к мобильной связи были подключены все поселения с количеством жителей от 250 до 500 человек. "Теперь почти 14 тысяч таких поселений имеют точки доступа Wi-Fi, а в 1200 построены базовые станции", - отметил вице-премьер.Однако, по его словам, в России до сих пор остаются территории, где проживают "десятки тысяч" человек, но прокладка куда волоконно-оптических линий связи очень дорогостояща, и пока механизм финансирования таких проектов отсутствует.
https://ria.ru/20220629/internet-1798950380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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технологии, россия, интернет, дмитрий чернышенко
Операторы связи смогут получать льготные кредиты на подключение к интернету
Чернышенко: операторы в России могут со льготными кредитами подключать интернет в городах
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"При текущем росте интернет-трафика нам необходимо к 2030 году гарантировать подключение всех многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч на скорости 10 Гбит в секунду. Это дополнительные серьезные инвестиции операторов связи, и здесь нам нужны меры стимулирования. Мы предлагаем льготные кредиты для операторов под установку российского оборудования и бесплатное размещение оборудования в самих домах", - сказал Чернышенко.
Он напомнил, что в прошлом году к мобильной связи были подключены все поселения с количеством жителей от 250 до 500 человек. "Теперь почти 14 тысяч таких поселений имеют точки доступа Wi-Fi, а в 1200 построены базовые станции", - отметил вице-премьер.
Однако, по его словам, в России
до сих пор остаются территории, где проживают "десятки тысяч" человек, но прокладка куда волоконно-оптических линий связи очень дорогостояща, и пока механизм финансирования таких проектов отсутствует.