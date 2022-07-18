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Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле"

Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле" - РИА Новости, 18.07.2022

Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле"

Натовские наводчики и инструкторы, судя по всему, уже руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:26

2022-07-18T00:26

2022-07-18T10:37

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Натовские наводчики и инструкторы, судя по всему, уже руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров выразил надежду, что в Европе остались "ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато".При этом глава МИД подчеркнул, что российская армия, а также силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".Как отметил министр, киевский режим, терпящий поражение на поле боя, и его западные кураторы не гнушаются кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества."Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны", — заметил Лавров.Глава МИД также заявил, что требование к Москве со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца договориться с Киевом о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был — это "Минск-2", который "убили" Германия и Франция.Лавров указал, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, нато, в мире