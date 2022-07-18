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Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле" - РИА Новости, 18.07.2022
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Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле"
Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле" - РИА Новости, 18.07.2022
Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле"
Натовские наводчики и инструкторы, судя по всему, уже руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:26
2022-07-18T10:37
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Натовские наводчики и инструкторы, судя по всему, уже руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров выразил надежду, что в Европе остались "ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато".При этом глава МИД подчеркнул, что российская армия, а также силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".Как отметил министр, киевский режим, терпящий поражение на поле боя, и его западные кураторы не гнушаются кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества."Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны", — заметил Лавров.Глава МИД также заявил, что требование к Москве со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца договориться с Киевом о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был — это "Минск-2", который "убили" Германия и Франция.Лавров указал, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, нато, в мире
00:26 18.07.2022 (обновлено: 10:37 18.07.2022)
 
Лавров: натовские наводчики РСЗО могут руководить действиями ВСУ "на земле"

Глава МИД Лавров заявил о руководящих украинскими силами инструкторах и наводчиках НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Натовские наводчики и инструкторы, судя по всему, уже руководят действиями украинских военных "на земле", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле", — написал министр в своей статье для газеты "Известия".

Лавров выразил надежду, что в Европе остались "ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато".
При этом глава МИД подчеркнул, что российская армия, а также силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".
Как отметил министр, киевский режим, терпящий поражение на поле боя, и его западные кураторы не гнушаются кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.
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"Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское Министерство обороны", — заметил Лавров.
Глава МИД также заявил, что требование к Москве со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца договориться с Киевом о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был — это "Минск-2", который "убили" Германия и Франция.
Лавров указал, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.

"Молчали западные лидеры, и когда Киев — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском — предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", — добавил Лавров.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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