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Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах - РИА Новости, 18.07.2022
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Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах
Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах - РИА Новости, 18.07.2022
Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах
Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса напрямую в чатах. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:48
2022-07-18T22:48
россия
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общество
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса напрямую в чатах.Покупку, сделанную в чате, можно будет отследить и оплатить с помощью платежной системы Meta Pay.В каких странах будет доступна новая функция, не уточняется.Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, whatsapp inc., общество, технологии, экономика
22:48 18.07.2022
 
Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах

Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса в чатах

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди со смартфонами. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса напрямую в чатах.

"Теперь, когда вы общаетесь в чате с соответствующим требованиям малым бизнесом в Instagram*, вы сможете также совершать покупки, не выходя из чата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании Meta*.

Покупку, сделанную в чате, можно будет отследить и оплатить с помощью платежной системы Meta Pay.
В каких странах будет доступна новая функция, не уточняется.
Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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