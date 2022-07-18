https://ria.ru/20220718/instagram-1803342896.html

Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах

Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах - РИА Новости, 18.07.2022

Instagram* вводит возможность совершения покупок напрямую в чатах

Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса напрямую в чатах. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:48

2022-07-18T22:48

2022-07-18T22:48

россия

whatsapp inc.

общество

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770005594_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_853e1b171f86a991c043c407b9b15acf.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Социальная сеть Instagram* вводит возможность совершения покупок у малого бизнеса напрямую в чатах.Покупку, сделанную в чате, можно будет отследить и оплатить с помощью платежной системы Meta Pay.В каких странах будет доступна новая функция, не уточняется.Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220614/ekonomika-1795241438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, whatsapp inc., общество, технологии, экономика