00:59 18.07.2022 (обновлено: 01:00 18.07.2022)
Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных играх, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных играх
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных политических играх, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада", - отметил он в своей статье для газеты "Известия".
По его словам, "США как главный продюсер этих постановок заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий".
Кроме того, Лавров упомянул об имеющемся у украинского руководства профессиональном актерском опыте, который может быть использован в политических целях.
"Актеры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в "Квартале 95", они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актеры хорошие: вспомните, как убедительно Владимир Зеленский сыграл демократа в "Слуге народа", борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще "за все хорошее", - отметил российский министр.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, украинский президент Владимир Зеленский играет уже другую роль на новом посту, перевоплотившись в нового героя по системе Станиславского.
"Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру. "Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию". Добрый совет. Жителей Донбасса назвал не людьми, а "особями". А про нацистский батальон "Азов" сказал: "Они такие, какие есть. У нас таких много". Даже CNN постеснялась оставить эту фразу в интервью", - заключил Лавров.