https://ria.ru/20220718/igry-1803108163.html

Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных играх, заявил Лавров

Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных играх, заявил Лавров - РИА Новости, 18.07.2022

Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных играх, заявил Лавров

Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных политических играх, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:59

2022-07-18T00:59

2022-07-18T01:00

в мире

европа

украина

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украине и Молдавии отведена роль статистов в западных политических играх, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, "США как главный продюсер этих постановок заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий".Кроме того, Лавров упомянул об имеющемся у украинского руководства профессиональном актерском опыте, который может быть использован в политических целях."Актеры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в "Квартале 95", они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актеры хорошие: вспомните, как убедительно Владимир Зеленский сыграл демократа в "Слуге народа", борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще "за все хорошее", - отметил российский министр.По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, украинский президент Владимир Зеленский играет уже другую роль на новом посту, перевоплотившись в нового героя по системе Станиславского."Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру. "Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию". Добрый совет. Жителей Донбасса назвал не людьми, а "особями". А про нацистский батальон "Азов" сказал: "Они такие, какие есть. У нас таких много". Даже CNN постеснялась оставить эту фразу в интервью", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220714/moldaviya-1802442463.html

европа

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, европа, украина, молдавия