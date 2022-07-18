https://ria.ru/20220718/hm-1803207859.html

H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж

H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж - РИА Новости, 18.07.2022

H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж

Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:08

2022-07-18T14:08

2022-07-18T15:49

экономика

россия

h&m

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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).Крупная мировая торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. В ее сети насчитывается около 4,7 тысячи магазинов в 75 странах, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20220712/granit-polus-1801860633.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, h&m