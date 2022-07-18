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H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж - РИА Новости, 18.07.2022
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж
Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:08
2022-07-18T14:08
2022-07-18T15:49
экономика
россия
h&m
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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).Крупная мировая торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. В ее сети насчитывается около 4,7 тысячи магазинов в 75 странах, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, h&m
14:08 18.07.2022 (обновлено: 15:49 18.07.2022)
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж
H&M в августе откроет магазины в России для проведения распродаж