Рейтинг@Mail.ru
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/hm-1803207859.html
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж - РИА Новости, 18.07.2022
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж
Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:08
2022-07-18T15:49
экономика
россия
h&m
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:266:3072:1993_1920x0_80_0_0_2af64c975fdf2c269ece175e2598ff4c.jpg
ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Магазины H&amp;M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&amp;M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).Крупная мировая торговая сеть Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&amp;M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. В ее сети насчитывается около 4,7 тысячи магазинов в 75 странах, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.
https://realty.ria.ru/20220712/granit-polus-1801860633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39fd85e26bb4a9e6dd9db7df49df6c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, h&m
14:08 18.07.2022 (обновлено: 15:49 18.07.2022)
 
H&M в августе начнет открывать магазины в России для распродаж

H&M в августе откроет магазины в России для проведения распродаж

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Магазины H&M в России в ближайшее время вновь откроются, чтобы распродать оставшийся товар, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

"Начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов", — сообщили агентству.

В понедельник утром ретейлер объявил о решении окончательно покинуть российский рынок. По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно.
Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в два миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов).
Крупная мировая торговая сеть Hennes & Mauritz (H&M) была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. В ее сети насчитывается около 4,7 тысячи магазинов в 75 странах, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.
Посетители в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 09:22
Венгерская Granit Polus Group уходит из России
 
ЭкономикаРоссияH&M
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала