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В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/himars-1803320081.html
В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад
В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад - РИА Новости, 18.07.2022
В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад
Армия ЛНР располагает достоверной информацией, что всеми расчетами РСЗО HIMARS "на земле" руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:47
2022-07-18T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
сша
россия
министерство обороны сша
европа
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия ЛНР располагает достоверной информацией, что всеми расчетами РСЗО HIMARS "на земле" руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донбасса, заявил в эфире Первого телеканала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Касаемо инструкторов - это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска. В этом троллейбусном депо никакого военного объекта нет", - сказал Марочко.Он отметил, что в последние дни Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня фиксирует массовое применение украинскими вооруженными формированиями РСЗО HIMARS.О том, что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, сша, россия, министерство обороны сша, европа, ситуация в днр и лнр
19:47 18.07.2022
 
В ЛНР заявили, что всеми украинскими расчетами HIMARS руководит Запад

Марочко: всеми украинскими расчетами РСЗО HIMARS руководят западные инструкторы

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Армия ЛНР располагает достоверной информацией, что всеми расчетами РСЗО HIMARS "на земле" руководят западные инструкторы, которые дают указания стрелять по объектам гражданской инфраструктуры в городах Донбасса, заявил в эфире Первого телеканала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Касаемо инструкторов - это реально подтвержденная информация из трех разных источников, следовательно, она является достоверной: действительно, все HIMARS сопровождают западные инструкторы, англоязычные. Это факт. Касаемо того, куда они целятся: они целятся по критически важным гражданским объектам, в субботу прилетело в троллейбусное депо города Алчевска. В этом троллейбусном депо никакого военного объекта нет", - сказал Марочко.
Он отметил, что в последние дни Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня фиксирует массовое применение украинскими вооруженными формированиями РСЗО HIMARS.
О том, что натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле", говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что в Европе осознают, какими последствиями это чревато.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСШАРоссияМинистерство обороны СШАЕвропаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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