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Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 18.07.2022
Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, а также в Запорожской и Харьковской областях, сообщил руководитель межведомственного... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T23:23
2022-07-18T23:23
2022-07-18T23:23
специальная военная операция на украине
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донбасс
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, а также в Запорожской и Харьковской областях, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Восемнадцатого июля 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 303,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего на Украину и в республики Донбасса со 2 марта 2022 года доставлено 44 947,3 тонны гуманитарной помощи, проведена 1321 акция, в том числе за истекшие сутки одна в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 30 тонн гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html
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в мире, донбасс, харьковская область, луганская народная республика, украина, россия, херсонская область
Россия провела за сутки шесть гуманитарных акций в районах спецоперации
В Минобороны сообщили о проведении за сутки шести гумакций в районах спецоперации