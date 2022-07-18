https://ria.ru/20220718/groza-1803182151.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 18.07.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:43

2022-07-18T12:43

2022-07-18T13:43

общество

москва

погода

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.В Telegram-канале департамента транспорта Москвы водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге."Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями. Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок", - сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pogoda-1803065897.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода