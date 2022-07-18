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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 18.07.2022
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 18.07.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:43
2022-07-18T13:43
общество
москва
погода
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.В Telegram-канале департамента транспорта Москвы водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге."Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями. Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок", - сказано в сообщении.
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общество, москва, погода
12:43 18.07.2022 (обновлено: 13:43 18.07.2022)
 
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и ветре до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве
Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль на дороге во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале департамента транспорта Москвы водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.
"Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не паркуйтесь у шатких конструкций и под деревьями. Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок", - сказано в сообщении.
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