https://ria.ru/20220718/granitsa-1803190891.html

Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники

Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники - РИА Новости, 18.07.2022

Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники

Передвижение граждан через российско-финскую границу существенно оживилось с 15 июля после снятия коронавирусных ограничений, однако сильно отстаёт от... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:06

2022-07-18T13:06

2022-07-18T14:04

новости - туризм

финляндия

россия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл — РИА Новости. Передвижение граждан через российско-финскую границу существенно оживилось с 15 июля после снятия коронавирусных ограничений, однако сильно отстаёт от допандемийного уровня 2019 года, рассказал РИА Новости представитель пограничной службы Финляндии Киммо Громофф."В пятницу через пункты пропуска Юго-Восточной Финляндии проследовало 5971 человек, в субботу - 6700, в воскресенье - 7 тысяч человек. Примерно 80% направлялись из России в Финляндию. Люди приезжают за покупками или в отпуск. Еще одна причина для путешествия — владение недвижимостью в Финляндии. Часть пассажиров пересекает границу, чтобы продолжить путь в другие европейские страны", - отметил он.Пассажиры в основном пересекают границу на автомобиле.Кроме того, в течение пятницы, субботы и воскресенья границу на велосипедах пересекли около сотни человек, и большинство из них прибыли в Финляндию из России. Велосипедное движение через границу осуществляется по велосипедному маршруту между Иматрой и Светогорском, напомнили в пограничной службе.Основной целью путешествий финнов в Россию является дешевый бензин, цена на который в Финляндии составляет около 2,8 евро за литр.В 2019 году, по данным финских пограничников, границу Финляндии и России пересекли 9,5 миллиона раз, то есть примерно 26 тысяч человек в сутки.Громофф ожидает, что по мере получения виз россиянами туристический поток будет возрастать. По данным за первые шесть месяцев, Финляндия обработала 59 152 заявлений на визы от россиян, в то время как в 2019 году было выдано 790 тысяч финских шенгенских виз в России, сообщал ранее МИД страны.

https://ria.ru/20220712/vizy-1802057432.html

https://ria.ru/20220717/finlyandiya-1803046673.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, финляндия, россия