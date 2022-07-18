https://ria.ru/20220718/granitsa-1803190891.html
Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники
Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники - РИА Новости, 18.07.2022
Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники
Передвижение граждан через российско-финскую границу существенно оживилось с 15 июля после снятия коронавирусных ограничений, однако сильно отстаёт от... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:06
2022-07-18T13:06
2022-07-18T14:04
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл — РИА Новости. Передвижение граждан через российско-финскую границу существенно оживилось с 15 июля после снятия коронавирусных ограничений, однако сильно отстаёт от допандемийного уровня 2019 года, рассказал РИА Новости представитель пограничной службы Финляндии Киммо Громофф."В пятницу через пункты пропуска Юго-Восточной Финляндии проследовало 5971 человек, в субботу - 6700, в воскресенье - 7 тысяч человек. Примерно 80% направлялись из России в Финляндию. Люди приезжают за покупками или в отпуск. Еще одна причина для путешествия — владение недвижимостью в Финляндии. Часть пассажиров пересекает границу, чтобы продолжить путь в другие европейские страны", - отметил он.Пассажиры в основном пересекают границу на автомобиле.Кроме того, в течение пятницы, субботы и воскресенья границу на велосипедах пересекли около сотни человек, и большинство из них прибыли в Финляндию из России. Велосипедное движение через границу осуществляется по велосипедному маршруту между Иматрой и Светогорском, напомнили в пограничной службе.Основной целью путешествий финнов в Россию является дешевый бензин, цена на который в Финляндии составляет около 2,8 евро за литр.В 2019 году, по данным финских пограничников, границу Финляндии и России пересекли 9,5 миллиона раз, то есть примерно 26 тысяч человек в сутки.Громофф ожидает, что по мере получения виз россиянами туристический поток будет возрастать. По данным за первые шесть месяцев, Финляндия обработала 59 152 заявлений на визы от россиян, в то время как в 2019 году было выдано 790 тысяч финских шенгенских виз в России, сообщал ранее МИД страны.
https://ria.ru/20220712/vizy-1802057432.html
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новости - туризм, финляндия, россия
13:06 18.07.2022 (обновлено: 14:04 18.07.2022)
Движение между Россией и Финляндией оживилось, рассказали пограничники
Пограничная служба Финляндии заявила об оживлении пассажиропотока на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл — РИА Новости. Передвижение граждан через российско-финскую границу существенно оживилось с 15 июля после снятия коронавирусных ограничений, однако сильно отстаёт от допандемийного уровня 2019 года, рассказал РИА Новости представитель пограничной службы Финляндии Киммо Громофф.
"В пятницу через пункты пропуска Юго-Восточной Финляндии проследовало 5971 человек, в субботу - 6700, в воскресенье - 7 тысяч человек. Примерно 80% направлялись из России
в Финляндию
. Люди приезжают за покупками или в отпуск. Еще одна причина для путешествия — владение недвижимостью в Финляндии. Часть пассажиров пересекает границу, чтобы продолжить путь в другие европейские страны", - отметил он.
Пассажиры в основном пересекают границу на автомобиле.
Кроме того, в течение пятницы, субботы и воскресенья границу на велосипедах пересекли около сотни человек, и большинство из них прибыли в Финляндию из России. Велосипедное движение через границу осуществляется по велосипедному маршруту между Иматрой и Светогорском, напомнили в пограничной службе.
Основной целью путешествий финнов в Россию является дешевый бензин, цена на который в Финляндии составляет около 2,8 евро за литр.
В 2019 году, по данным финских пограничников, границу Финляндии и России пересекли 9,5 миллиона раз, то есть примерно 26 тысяч человек в сутки.
Громофф ожидает, что по мере получения виз россиянами туристический поток будет возрастать. По данным за первые шесть месяцев, Финляндия обработала 59 152 заявлений на визы от россиян, в то время как в 2019 году было выдано 790 тысяч финских шенгенских виз в России, сообщал ранее МИД страны.