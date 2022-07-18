https://ria.ru/20220718/grady-1803178675.html

ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР

ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили на железнодорожной станции во время разгрузки в Донецкой Народной Республике более 10 украинских реактивных систем залпового огня РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:42

специальная военная операция на украине

днр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили на железнодорожной станции во время разгрузки в Донецкой Народной Республике более 10 украинских реактивных систем залпового огня "Град" и бронетанковую технику, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также восемь единиц бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика