https://ria.ru/20220718/grady-1803178675.html
ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР
ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили на железнодорожной станции во время разгрузки в Донецкой Народной Республике более 10 украинских реактивных систем залпового огня РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:42
специальная военная операция на украине
днр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили на железнодорожной станции во время разгрузки в Донецкой Народной Республике более 10 украинских реактивных систем залпового огня "Град" и бронетанковую технику, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также восемь единиц бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.В районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета получили значительные повреждения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
12:35 18.07.2022 (обновлено: 12:42 18.07.2022)
ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили более десяти украинских "Градов" на территории ДНР