https://ria.ru/20220718/google-1803308532.html
Эксперт допустил блокировку сервисов Google в России из-за невыплаты штрафа
Эксперт допустил блокировку сервисов Google в России из-за невыплаты штрафа - РИА Новости, 18.07.2022
Эксперт допустил блокировку сервисов Google в России из-за невыплаты штрафа
Блокировка всех сервисов Google в России вследствие невыплаты компанией штрафа возможна, однако она будет малоэффективна, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:48
2022-07-18T18:48
2022-07-18T18:53
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Блокировка всех сервисов Google в России вследствие невыплаты компанией штрафа возможна, однако она будет малоэффективна, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Ранее в понедельник мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной. Это второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление информации. Первый был в конце декабря - тогда сумма штрафа составила 7,22 миллиарда рублей, а американский IT-гигант стал первым в РФ, кто был оштрафован за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту."При этом возможна блокировка всех сервисов, начиная с переводчика и заканчивая YouTube, "Google Диском". Но она будет малоэффективна, так как это закроет доступ простым пользователям", - разъяснил Пермяков.Он также отметил, что через браузер Chrome будет по-прежнему поставляться открытая пользовательская информация для компании: посещенные сайты, индексы посещенных страниц."Российская дочка - банкрот, поэтому требование оплатить штраф бессмысленно. А головная компания не может платить (даже если бы захотела), так как санкции", - считает эксперт.При этом первый штраф с Google был взыскан, сообщали ранее в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20220718/shtraf-1803221886.html
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РИА Новости
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технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
18:48 18.07.2022 (обновлено: 18:53 18.07.2022)
Эксперт допустил блокировку сервисов Google в России из-за невыплаты штрафа
Эксперт Пермяков: блокировка сервисов Google в России из-за невыплаты штрафа возможна