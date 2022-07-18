22:35 18.07.2022 (обновлено: 00:15 19.07.2022)
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки
Генсек ООН Гутерреш призвал вернуть на рынки продовольствие из России и Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
ООН, 18 июл — РИА Новости. Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного продовольственной безопасности.
Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующем ситуация грозит стать еще хуже.
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По словам Гутерреша, этой катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать "смелые и скоординированные политические меры".
"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли".
В свою очередь, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.
По ее словам, реинтеграция российского и украинского продовольствия, а также удобрений из России в мировые рынки — ключевая рекомендация по борьбе с глобальным кризисом.
Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных еврочиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия.
Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти зерно судами.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предварительно, встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по "зерновому вопросу" может пройти 20-21 июля. По словам собеседника агентства, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.