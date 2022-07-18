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Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки - РИА Новости, 19.07.2022
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Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки - РИА Новости, 19.07.2022
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки
Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-18T22:35
2022-07-19T00:15
в мире
россия
украина
антониу гуттереш
продовольствие
экономика
оон
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ООН, 18 июл — РИА Новости. Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного продовольственной безопасности.Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующем ситуация грозит стать еще хуже.По словам Гутерреша, этой катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать "смелые и скоординированные политические меры".В свою очередь, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.По ее словам, реинтеграция российского и украинского продовольствия, а также удобрений из России в мировые рынки — ключевая рекомендация по борьбе с глобальным кризисом.Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных еврочиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия.Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти зерно судами.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предварительно, встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по "зерновому вопросу" может пройти 20-21 июля. По словам собеседника агентства, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.
https://ria.ru/20220718/es-1803203323.html
https://ria.ru/20220718/turtsiya-1803241144.html
https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html
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в мире, россия, украина, антониу гуттереш, продовольствие, экономика, оон
22:35 18.07.2022 (обновлено: 00:15 19.07.2022)
 
Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

Генсек ООН Гутерреш призвал вернуть на рынки продовольствие из России и Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 июл — РИА Новости. Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного продовольственной безопасности.
Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующем ситуация грозит стать еще хуже.
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По словам Гутерреша, этой катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать "смелые и скоординированные политические меры".
"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Антониу Гутерреш
Генсек ООН
В свою очередь, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.
По ее словам, реинтеграция российского и украинского продовольствия, а также удобрений из России в мировые рынки — ключевая рекомендация по борьбе с глобальным кризисом.
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"Четверка" по "зерновому вопросу" обсудит вопросы контроля и безопасности
Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных еврочиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия.
Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти зерно судами.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предварительно, встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по "зерновому вопросу" может пройти 20-21 июля. По словам собеседника агентства, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.
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В миреРоссияУкраинаАнтониу ГуттерешПродовольствиеЭкономикаООН
 
 
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