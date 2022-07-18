https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки - РИА Новости, 19.07.2022

Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-18T22:35

2022-07-18T22:35

2022-07-19T00:15

в мире

россия

украина

антониу гуттереш

продовольствие

экономика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682571_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_a4436aae3c686d88e13b4ff330f1237d.jpg

ООН, 18 июл — РИА Новости. Многие уголки мира могут избежать голода, если на рынки вернется продовольствие из России и Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного продовольственной безопасности.Он предупредил, что человечество может столкнуться с голодом во многих регионах уже в этом году, а в следующем ситуация грозит стать еще хуже.По словам Гутерреша, этой катастрофы можно избежать, если действовать сообща и выработать "смелые и скоординированные политические меры".В свою очередь, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан призвала не вводить ненужных ограничений и оставить торговлю открытой.По ее словам, реинтеграция российского и украинского продовольствия, а также удобрений из России в мировые рынки — ключевая рекомендация по борьбе с глобальным кризисом.Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных еврочиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия.Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска заминировали некоторые участки Черного моря, что не позволяло везти зерно судами.По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предварительно, встреча представителей России, Украины, Турции и ООН по "зерновому вопросу" может пройти 20-21 июля. По словам собеседника агентства, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали.

https://ria.ru/20220718/es-1803203323.html

https://ria.ru/20220718/turtsiya-1803241144.html

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, антониу гуттереш, продовольствие, экономика, оон