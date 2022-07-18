https://ria.ru/20220718/ges-1803335952.html

При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник

При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022

При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник

Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:31

2022-07-18T21:31

2022-07-18T21:54

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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.Как сообщил ранее сегодня источник РИА Новости в администрации Новой Каховки, в районе ГЭС при ударе повредило газопровод, важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, каховская гэс, ситуация в днр и лнр