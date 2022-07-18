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При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/ges-1803335952.html
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник
Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:31
2022-07-18T21:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
каховская гэс
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.Как сообщил ранее сегодня источник РИА Новости в администрации Новой Каховки, в районе ГЭС при ударе повредило газопровод, важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, каховская гэс, ситуация в днр и лнр
21:31 18.07.2022 (обновлено: 21:54 18.07.2022)
 
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник

Источник сообщил о гибели двух охранников Каховской ГЭС из-за удара ВСУ по станции

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Новой Каховке
Каховская ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.

"Два человека из охраны ГЭС погибли", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее сегодня источник РИА Новости в администрации Новой Каховки, в районе ГЭС при ударе повредило газопровод, важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.
Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Новая Каховка в Херсонской области
19:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреКаховская ГЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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