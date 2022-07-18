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При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник
Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:31
2022-07-18T21:31
2022-07-18T21:54
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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каховская гэс
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.Как сообщил ранее сегодня источник РИА Новости в администрации Новой Каховки, в районе ГЭС при ударе повредило газопровод, важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, каховская гэс, ситуация в днр и лнр
21:31 18.07.2022 (обновлено: 21:54 18.07.2022)
При ударе ВСУ по Каховской ГЭС погибли два охранника, сообщил источник
Источник сообщил о гибели двух охранников Каховской ГЭС из-за удара ВСУ по станции
НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил источник РИА Новости.
"Два человека из охраны ГЭС погибли", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее сегодня источник РИА Новости в администрации Новой Каховки, в районе ГЭС при ударе повредило газопровод, важные элементы гидроэлектростанции не пострадали, энергоснабжение не останавливалось.
Украинская армия на минувшей неделе дважды обстреляла Новую Каховку. В результате первого удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесли американские РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал американский спутник, выяснили корреспонденты РИА Новости. Как сообщал Леонтьев, в результате ударов два человека погибли, семь пропали без вести, 90 человек пострадали.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России
.