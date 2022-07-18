Херсонские власти заявили о целенаправленном ударе ВСУ по Каховской ГЭС
Глава администрации Леонтьев: украинские военные целенаправленно ударили по Каховской ГЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Российские военнослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Украинская армия целенаправленно била по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли район ГЭС в Новой Каховке, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Каховская ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов нет.
"Станция продолжает работу, на 100% процентов все агрегаты работают. Весь персонал жив, здоров и продолжает работу. Но сам факт, что ракеты именно туда были нацелены", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в результате ракетного удара значительное количество ракет было сбито.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.