https://ria.ru/20220718/gazprom-1803201507.html

"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай

"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай - РИА Новости, 18.07.2022

"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай

"Газпром" 17 июля зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром". РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:47

2022-07-18T13:47

2022-07-18T14:00

экономика

газпром

китай

монголия

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Газпром" 17 июля зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром"."17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской CNPC.В начале июля "Газпром" сообщал, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220715/gaz-1802652845.html

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монголия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, китай, монголия, сила сибири (газопровод)