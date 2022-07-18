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"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай - РИА Новости, 18.07.2022
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"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай
"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай - РИА Новости, 18.07.2022
"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай
"Газпром" 17 июля зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром". РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:47
2022-07-18T14:00
экономика
газпром
китай
монголия
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Газпром" 17 июля зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром"."17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской CNPC.В начале июля "Газпром" сообщал, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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экономика, газпром, китай, монголия, сила сибири (газопровод)
13:47 18.07.2022 (обновлено: 14:00 18.07.2022)
 
"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай

"Газпром" зафиксировал новый рекорд по объему поставок в Китай по "Силе Сибири"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. "Газпром" 17 июля зафиксировал новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром".
"17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Сварка шва соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:08
"Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Китай
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской CNPC.
В начале июля "Газпром" сообщал, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
Подземное хранилище природного газа компании в Германии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 06:34
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
 
ЭкономикаГазпромКитайМонголияСила Сибири (газопровод)
 
 
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