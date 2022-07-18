https://ria.ru/20220718/gazoprovod-1803128033.html
ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко
ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко - РИА Новости, 18.07.2022
ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко
Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:13
2022-07-18T09:13
2022-07-18T10:04
экономика
мухаммад бухари
нигерия
марокко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.Правительство Нигерии надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари. Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров."Да, это ОМК, они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта", - заявил посол.Он пояснил, что начало уже положено, но строительство газопровода займет не один год, поскольку это большой проект.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мухаммад бухари, нигерия, марокко
09:13 18.07.2022 (обновлено: 10:04 18.07.2022)
ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко
Посол Шеху: ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
Правительство Нигерии
надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари
. Марокко
и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
"Да, это ОМК, они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта", - заявил посол.
Он пояснил, что начало уже положено, но строительство газопровода займет не один год, поскольку это большой проект.