https://ria.ru/20220718/gazoprovod-1803128033.html

ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко

ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко - РИА Новости, 18.07.2022

ОМК вошла в число главных инвесторов в газопровод из Нигерии в Марокко

Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:13

2022-07-18T09:13

2022-07-18T10:04

экономика

мухаммад бухари

нигерия

марокко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151898/21/1518982132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f66737823c4bd1f2378eb18ef0c3b672.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала одним из главных инвесторов в строительство газопровода NMGP, который свяжет Нигерию и Марокко, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.Правительство Нигерии надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари. Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров."Да, это ОМК, они уже вовлечены в этот процесс. Они в числе главных инвесторов этого проекта", - заявил посол.Он пояснил, что начало уже положено, но строительство газопровода займет не один год, поскольку это большой проект.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220718/mir-1803113951.html

нигерия

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, мухаммад бухари, нигерия, марокко