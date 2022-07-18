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В Европе цены на газ выросли почти до 1680 долларов к закрытию торгов - РИА Новости, 18.07.2022
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В Европе цены на газ выросли почти до 1680 долларов к закрытию торгов
В Европе цены на газ выросли почти до 1680 долларов к закрытию торгов - РИА Новости, 18.07.2022
В Европе цены на газ выросли почти до 1680 долларов к закрытию торгов
Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов первого дня недели выросли на 1,6%, почти до 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:45
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экономика
европа
сша
россия
природный газ
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов первого дня недели выросли на 1,6%, почти до 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию ростом, на уровне чуть ниже 1720 долларов (с учётом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, +4,2% к расчётной цене пятницы — 1649,9 доллара). В целом в течение дня фьючерсные контракты торговались на уровне пятницы. Ценовым максимумом стала отметка 1752,8 доллара (+6,2%), а минимумом — почти 1625 долларов (–1,6%). Стоимость закрытия торгов составила 1676,7 доллара (+1,6%).Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших - сначала июльских, а затем августовских - фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила - до 1900 долларов.Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, европа, сша, россия, природный газ
20:45 18.07.2022 (обновлено: 20:51 18.07.2022)
 
В Европе цены на газ выросли почти до 1680 долларов к закрытию торгов

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов выросли почти до 1680 долларов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торгов первого дня недели выросли на 1,6%, почти до 1680 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу голландской TTF — одной из крупнейших в мире торговых площадок — открыли торговую сессию ростом, на уровне чуть ниже 1720 долларов (с учётом изменения валютных котировок, так как данные на ICE указаны в евро, +4,2% к расчётной цене пятницы — 1649,9 доллара). В целом в течение дня фьючерсные контракты торговались на уровне пятницы. Ценовым максимумом стала отметка 1752,8 доллара (+6,2%), а минимумом — почти 1625 долларов (–1,6%). Стоимость закрытия торгов составила 1676,7 доллара (+1,6%).
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18:42
Глава МЭА предложил пять мер для сокращения потребления газа в Европе
Биржевые котировки в Европе перешли к устойчивому росту с 13 июня. Расчётная цена ближайших - сначала июльских, а затем августовских - фьючерсов за несколько дней резко выросла с 900 долларов до отметки выше 1300 долларов и после небольшого снижения вновь подскочила - до 1900 долларов.
Осложняет непростую ситуацию на газовом рынке Европы резкое снижение поставок из России и уменьшение экспорта СПГ из США из-за остановки крупного предприятия Freeport LNG в Техасе.
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю история функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
16:31
СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу
 
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