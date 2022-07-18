Рейтинг@Mail.ru
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз - РИА Новости, 18.07.2022
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз
Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:23
2022-07-18T18:25
природный газ
россия
в мире
северный поток
евросоюз
европа
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.Боррель добавил, что "надо сохранять бдительность. Никто не знает, что может произойти этим летом"."Северный поток — 1" по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик", - сказал он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220718/uniper-1803298233.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_281:271:2650:2048_1920x0_80_0_0_868c7ada6b791a1845fd37ed0f3639a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природный газ, россия, в мире, северный поток, евросоюз, европа, жозеп боррель
18:23 18.07.2022 (обновлено: 18:25 18.07.2022)
 
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз

Глава дипломатии ЕС Боррель: ситуация с поставками газа вызывает больше всего опасений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не обсуждаем санкции (против газа РФ – ред.), мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему", - сказал он.
Боррель добавил, что "надо сохранять бдительность. Никто не знает, что может произойти этим летом".
"Северный поток — 1" по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик", - сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18:08
Uniper и RWE получили письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа
 
Природный газРоссияВ миреСеверный потокЕвросоюзЕвропаЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала