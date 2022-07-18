18:23 18.07.2022 (обновлено: 18:25 18.07.2022)
Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз
Глава дипломатии ЕС Боррель: ситуация с поставками газа вызывает больше всего опасений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы не обсуждаем санкции (против газа РФ – ред.), мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему", - сказал он.
Боррель добавил, что "надо сохранять бдительность. Никто не знает, что может произойти этим летом".
"Северный поток — 1" по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик", - сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.