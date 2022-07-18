https://ria.ru/20220718/gaz-1803300880.html

Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз

Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз - РИА Новости, 18.07.2022

Боррель выразил опасения из-за ситуации с поставками газа в Евросоюз

Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:23

2022-07-18T18:23

2022-07-18T18:25

природный газ

россия

в мире

северный поток

евросоюз

европа

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает в ЕС больше всего опасений, сообщил по итогам Совета МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель.Боррель добавил, что "надо сохранять бдительность. Никто не знает, что может произойти этим летом"."Северный поток — 1" по-прежнему находится на ремонте. Посмотрим, что произойдёт по окончании этого периода. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьёзные обеспокоенности нашего общества, наших экономик", - сказал он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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европа

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Владимир Лаврентьев

природный газ, россия, в мире, северный поток, евросоюз, европа, жозеп боррель