https://ria.ru/20220718/gaz-1803257368.html

СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу

СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу

"Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:31

2022-07-18T16:31

2022-07-18T18:08

экономика

европа

германия

канада

siemens

газпром

северный поток

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.Как уточняет СМИ, поставщик топлива заявил о невозможности выполнить обязательства в силу не зависящих от него причин. Согласно документу, режим "форс-мажора" начал действовать в четверг."Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу "Северный поток — 1" — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы", — подчеркивается в материале.Ранее "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — сообщил, что может поставлять по "Северному потоку" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.

https://ria.ru/20220718/gazprom-1803201507.html

https://ria.ru/20220718/turbina-1803175976.html

европа

германия

канада

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, европа, германия, канада, siemens, газпром, северный поток