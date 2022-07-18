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СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу - РИА Новости, 18.07.2022
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СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу
СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу
"Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:31
2022-07-18T18:08
экономика
европа
германия
канада
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.Как уточняет СМИ, поставщик топлива заявил о невозможности выполнить обязательства в силу не зависящих от него причин. Согласно документу, режим "форс-мажора" начал действовать в четверг."Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу "Северный поток — 1" — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы", — подчеркивается в материале.Ранее "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — сообщил, что может поставлять по "Северному потоку" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.
https://ria.ru/20220718/gazprom-1803201507.html
https://ria.ru/20220718/turbina-1803175976.html
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экономика, европа, германия, канада, siemens, газпром, северный поток
16:31 18.07.2022 (обновлено: 18:08 18.07.2022)
 
СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу

Reuters: "Газпром" объявил о форс-мажоре по газовым поставкам в одну из европейских стран

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.
Как уточняет СМИ, поставщик топлива заявил о невозможности выполнить обязательства в силу не зависящих от него причин. Согласно документу, режим "форс-мажора" начал действовать в четверг.
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"Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу "Северный поток — 1" — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы", — подчеркивается в материале.
Ранее "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — сообщил, что может поставлять по "Северному потоку" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.
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ЭкономикаЕвропаГерманияКанадаSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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