16:31 18.07.2022 (обновлено: 18:08 18.07.2022)
СМИ: "Газпром" объявил форс-мажор по поставкам в Европу
Reuters: "Газпром" объявил о форс-мажоре по газовым поставкам в одну из европейских стран
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Газпром" предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажоре по контракту на поставку газа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.
Как уточняет СМИ, поставщик топлива заявил о невозможности выполнить обязательства в силу не зависящих от него причин. Согласно документу, режим "форс-мажора" начал действовать в четверг.
"Торговый источник сообщил, что письмо касается поставок по газопроводу "Северный поток — 1" — основному маршруту поставок в Германию и за ее пределы", — подчеркивается в материале.
Ранее "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — сообщил, что может поставлять по "Северному потоку" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.