https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html

СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:34

2022-07-18T06:34

2022-07-18T06:34

германия

в мире

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.По его данным, в четверг глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, на которой обсуждался газовый кризис. Таблоид утверждает, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.По данным газеты, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то она может коснуться отдельных федеральных земель.Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье заявил, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.

https://ria.ru/20220714/gaz-1802364721.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

германия, в мире