https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:34
2022-07-18T06:34
2022-07-18T06:34
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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил таблоид Bild.По его данным, в четверг глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, на которой обсуждался газовый кризис. Таблоид утверждает, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.По данным газеты, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то она может коснуться отдельных федеральных земель.Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье заявил, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
Bild: правительство ФРГ ожидает зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости.
Правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него, сообщил
таблоид Bild.
По его данным, в четверг глава ведомства канцлера ФРГ
Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, на которой обсуждался газовый кризис. Таблоид утверждает, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.
"По информации Bild, федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах", - говорится в материале издания.
По данным газеты, даже если чрезвычайная ситуация из-за дефицита газа не коснется всей территории ФРГ, то она может коснуться отдельных федеральных земель.
Издание отмечает, что проблема с газом сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ, при этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в воскресенье заявил, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.