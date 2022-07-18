https://ria.ru/20220718/gaz-1803110408.html

СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока"

СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока"

Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T01:35

2022-07-18T01:35

2022-07-18T01:35

германия

россия

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северный поток

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes."В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия", - констатирует издание.Основной удар на себя примет промышленный сектор, за счет нормирования потребления электроэнергии. Отсюда — сокращения рабочих мест и ограничения производства. Начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику.В настоящее время "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. Некоторые страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, россия, австрия, северный поток, в мире