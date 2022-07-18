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СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022
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СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока"
СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока" - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока"
Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T01:35
2022-07-18T01:35
германия
россия
австрия
северный поток
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes."В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия", - констатирует издание.Основной удар на себя примет промышленный сектор, за счет нормирования потребления электроэнергии. Отсюда — сокращения рабочих мест и ограничения производства. Начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику.В настоящее время "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. Некоторые страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, россия, австрия, северный поток, в мире
01:35 18.07.2022
 
СМИ: Германию ждут "суровые последствия" из-за "Северного потока"

Forbes: Германии грозят "суровые последствия", если не вернут в строй "Северный поток"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод "Северный поток" не будет запущен после остановки на плановое обслуживание, пишет Forbes.
"В краткосрочной перспективе, если "Северный поток" не откроется, население и экономику Германии ждут очень суровые последствия", - констатирует издание.
Основной удар на себя примет промышленный сектор, за счет нормирования потребления электроэнергии. Отсюда — сокращения рабочих мест и ограничения производства. Начнется дефицит товаров производства, который, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и конечных товаров усилит инфляционное давление, которое уже подрывает мировую экономику.
В настоящее время "Северный поток" полностью остановлен для планового техобслуживания, которое должно завершиться 21 июля. Некоторые страны, в том числе Германия и Австрия, высказывали опасения, что после окончания работ поставки газа могут снизиться или вообще прекратиться.
Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
00:10
Европа больше других страдает от антироссийских санкций, заявил Лавров
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГерманияРоссияАвстрияСеверный потокВ мире
 
 
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