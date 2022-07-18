Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"
Глава МИД Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС.
"Часть геополитического гамбита против России – предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны - вечного кандидата в ЕС", - заявил он в статье "Известиям".
"Пока же рекламируют инициированное главой Франции Эммануэлем Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях", - добавил Лавров.
"Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - подчеркнул Лавров.
Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.