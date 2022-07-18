https://ria.ru/20220718/gambit-1803106662.html

Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"

Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России" - РИА Новости, 18.07.2022

Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:22

2022-07-18T00:22

2022-07-18T00:22

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС."Пока же рекламируют инициированное главой Франции Эммануэлем Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях", - добавил Лавров.Что это за "сообщество", пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию."Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - подчеркнул Лавров.Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/medvedev-1799277897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, украина, в мире