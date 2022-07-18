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Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России" - РИА Новости, 18.07.2022
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Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"
Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России" - РИА Новости, 18.07.2022
Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:22
2022-07-18T00:22
россия
евросоюз
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС."Пока же рекламируют инициированное главой Франции Эммануэлем Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях", - добавил Лавров.Что это за "сообщество", пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию."Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - подчеркнул Лавров.Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
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россия, евросоюз, украина, в мире
00:22 18.07.2022
 
Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"

Глава МИД Лавров назвал статус кандидата в ЕС для Украины "гамбитом против России"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "геополитическим гамбитом против РФ" предоставление Украине и Молдавии статуса страны - вечного кандидата в ЕС.
"Часть геополитического гамбита против России – предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны - вечного кандидата в ЕС", - заявил он в статье "Известиям".
"Пока же рекламируют инициированное главой Франции Эммануэлем Макроном "европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях", - добавил Лавров.
Что это за "сообщество", пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию.
"Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - подчеркнул Лавров.
Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт, со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
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30 июня, 14:49В России
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