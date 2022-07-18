https://ria.ru/20220718/gafur-1803134695.html

Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ

Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ - РИА Новости, 18.07.2022

Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ

Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:57

2022-07-18T09:57

2022-07-18T09:57

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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби к трем годам тюрьмы за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.После отбывания наказания осужденного депортируют на родину."Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов", - приводит агентство решение суда. Гафура также обязали уплатить штраф в размере более 800 тысяч долларов.Согласно информации агентства, прокуратура Абу-Даби завела дело на адвоката после того, как американские власти обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших Гафуру банковских счетов.Гафур был задержан в аэропорту Дубая в минувший четверг, где он делал пересадку по дороге из США в Стамбул. По данным американских СМИ, он не был в курсе заведенного на него в ОАЭ уголовного дела, меньше года назад он уже делал пересадку в аэропорту Дубая без всяких проблем.Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Вначале саудовские власти отрицали убийство Хашукджи, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.

https://ria.ru/20220716/bayden-1802884035.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оаэ, сша, джамаль хашукджи