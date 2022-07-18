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Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ - РИА Новости, 18.07.2022
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Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ - РИА Новости, 18.07.2022
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:57
2022-07-18T09:57
в мире
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сша
джамаль хашукджи
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби к трем годам тюрьмы за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.После отбывания наказания осужденного депортируют на родину."Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов", - приводит агентство решение суда. Гафура также обязали уплатить штраф в размере более 800 тысяч долларов.Согласно информации агентства, прокуратура Абу-Даби завела дело на адвоката после того, как американские власти обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших Гафуру банковских счетов.Гафур был задержан в аэропорту Дубая в минувший четверг, где он делал пересадку по дороге из США в Стамбул. По данным американских СМИ, он не был в курсе заведенного на него в ОАЭ уголовного дела, меньше года назад он уже делал пересадку в аэропорту Дубая без всяких проблем.Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Вначале саудовские власти отрицали убийство Хашукджи, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.
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в мире, оаэ, сша, джамаль хашукджи
09:57 18.07.2022
 
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ

Американского адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ

© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле. Архивное фото
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби к трем годам тюрьмы за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.
После отбывания наказания осужденного депортируют на родину.
"Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов", - приводит агентство решение суда. Гафура также обязали уплатить штраф в размере более 800 тысяч долларов.
Согласно информации агентства, прокуратура Абу-Даби завела дело на адвоката после того, как американские власти обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших Гафуру банковских счетов.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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Байден назвал cаудовского принца ответственным за убийство Хашукджи
Гафур был задержан в аэропорту Дубая в минувший четверг, где он делал пересадку по дороге из США в Стамбул. По данным американских СМИ, он не был в курсе заведенного на него в ОАЭ уголовного дела, меньше года назад он уже делал пересадку в аэропорту Дубая без всяких проблем.
Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Вначале саудовские власти отрицали убийство Хашукджи, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.
 
В миреОАЭСШАДжамаль Хашукджи
 
 
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