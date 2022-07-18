https://ria.ru/20220718/gafur-1803134695.html
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ - РИА Новости, 18.07.2022
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:57
2022-07-18T09:57
2022-07-18T09:57
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ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби к трем годам тюрьмы за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.После отбывания наказания осужденного депортируют на родину."Гражданин США был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов", - приводит агентство решение суда. Гафура также обязали уплатить штраф в размере более 800 тысяч долларов.Согласно информации агентства, прокуратура Абу-Даби завела дело на адвоката после того, как американские власти обратились к ОАЭ за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших Гафуру банковских счетов.Гафур был задержан в аэропорту Дубая в минувший четверг, где он делал пересадку по дороге из США в Стамбул. По данным американских СМИ, он не был в курсе заведенного на него в ОАЭ уголовного дела, меньше года назад он уже делал пересадку в аэропорту Дубая без всяких проблем.Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Вначале саудовские власти отрицали убийство Хашукджи, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, сша, джамаль хашукджи
Адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
Американского адвоката убитого журналиста Хашукджи приговорили к трем годам тюрьмы в ОАЭ
ДОХА, 18 июл - РИА Новости. Американский адвокат Асим Гафур, который был в команде адвокатов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, приговорен уголовным судом столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби к трем годам тюрьмы за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.
После отбывания наказания осужденного депортируют на родину.
"Гражданин США
был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании финансовых средств и уклонении от уплаты налогов", - приводит агентство решение суда. Гафура также обязали уплатить штраф в размере более 800 тысяч долларов.
Согласно информации агентства, прокуратура Абу-Даби
завела дело на адвоката после того, как американские власти обратились к ОАЭ
за помощью в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов и подозрительных денежных переводов с принадлежавших Гафуру банковских счетов.
Гафур был задержан в аэропорту Дубая
в минувший четверг, где он делал пересадку по дороге из США в Стамбул
. По данным американских СМИ, он не был в курсе заведенного на него в ОАЭ уголовного дела, меньше года назад он уже делал пересадку в аэропорту Дубая без всяких проблем.
Саудовский оппозиционный журналист Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Вначале саудовские власти отрицали убийство Хашукджи, но после обнародования данных турецкой и американской разведками заявили, что журналиста убили во время ссоры в консульстве.